X Factor: Gaetano De Caro sul web il sostegno della scuderia dei rapper napoletani

Il giovanissimo artista Gaetano De Caro, in gara ad X Factor in onda su Sky, si sta preparando per giovedì 9 novembre per affrontare il terzo live. Sul web gli artisti della scuderia dei Rappers di Napoli stanno realizzando moltissimi video di sostegno per il giovane musicista. L’artista è seguito da “Promuovi la tua Musica”. Il tour Contest di Fanya Di Croce ha portato in scena nei teatri italiani oltre 3000 artisti. Di recente il contest ha fatto tappa a Napoli ospitando in giuria il noto percussionista Tony Cercola. Gaetano ha preso parte a diverse tappe del tour, riscontrando sempre notevole consenso da parte del pubblico e della giuria: “Dedico questo percorso a mio padre, venuto a mancare pochi mesi fa, a tutte le persone che mi stanno seguendo e sostenendo, alla redazione di X Factor per l’eccellente lavoro e alla mia famiglia”

Le dichiarazioni dei maestri, per Lucente: “Gaetano è pronto per il prossimo capitolo del suo viaggio artistico e merita il sostegno di tutti coloro che riconoscono la bellezza e l'autenticità della sua arte”. Per Ottolino: “Emozionato ed emozionante, una delle sue migliori esibizioni sin dai provini. Sicuramente non gli è stato assegnato un pezzo con il quale ha potuto mettere in mostra tutte le sue capacità ma ha comunque saputo gestire al meglio l’esibizione”.

De Caro, concorrente della squadra di Ambra, si era esibito sulle note di Dancing On My Own di Robyn, nella versione di Calum Scott. Una performance che non è stata sufficiente ad evitare il ballottaggio con Asia, artista del team di Fedez. Quest'ultima, nella seconda manche, aveva portato sul palco 'All The Stars' di Kendrick Lamar con Sza. Un tilt che ha aperto le porte al voto del pubblico e ha premiato il 17enne con il 67%. Per lui X Factor proseguirà con il terzo live, giovedì 9 novembre in onda su Sky-Now.