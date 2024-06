X Factor 2024, l'annuncio: finale in piazza del Plebiscito

Per la prima volta nella storia di X Factor, la finalissima dello show sarà in esterna, in piazza del Plebiscito a Napoli, in un grande evento live gratuito e aperto al pubblico programmato per il 5 dicembre 2024.

Il talent show, prodotto da Fremantle, quest'anno vedrà alla conduzione Giorgia, affiancata dai giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi L'avento sarà co-organizzato con il Comune di Napoli, ricco di ospiti e sorprese, spettacolare e inedito.

Il programma tv sarà visibile da settembre su Sky e in streaming solo su NOW. Avrà come sempre 3 puntate di Audizioni e 2 di Bootcamp, dall’Allianz Cloud di Milano, quindi una serata, decisiva, di Home Visit, dalla quale emergeranno i dodici concorrenti ufficiali di X Factor 2024, pronti a sfidarsi nel corso dei Live Show che partiranno a ottobre in diretta dal Teatro Repower.

Sul palco di piazza del Plebiscito arriveranno grandi ospiti per la finalissima, la prima live nella storia mondiale del format.

I commenti

Giorgia è entusiasta del suo nuovo ruolo da conduttrice: "Sono molto carica. Sono proprio entusiasta, perché seguo X Factor da sempre, proprio come pubblico. Mi piace vedere i quattro giudici confrontarsi. Ci sono le battute e i momenti in cui si ride, ma c'è anche tanta attenzione verso i ragazzi che arrivano. Ogni giudice esalta le caratteristiche degli altri, e secondo me questo è un bel messaggio che passa".

Manuel Agnelli al ritorno al tavolo dei giudici: "Quest'anno sono molto fiducioso. Non mi sono mai trovato così bene con una giuria al tavolo, e non è poco. Non solo per noi, che ce la godiamo molto di più e siamo molto più tranquilli, ma anche perché, secondo me, è una parte importante del programma che è stata un po' troppo trascurata in passato". Quest'anno, invece, assicura l'artista, "sono abbastanza sicuro che vi divertirete anche voi".