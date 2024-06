Un Posto al Sole premiato in Parlamento: "Pilastro del nostro Paese"

“Celebrare l’impegno del Centro di Produzione Rai di Napoli e, in particolare della produzione e del cast della serie “Un posto al sole”, è un atto dovuto nei confronti di un’eccellenza televisiva che rappresenta un pilastro dell’intrattenimento pubblico del nostro Paese. Come ho riferito nel corso della premiazione da parte dell'intergruppo parlamentare “Sviluppo Sud, Aree Fragili e isole minori”, questa produzione affrontando tematiche di attualità - anche complesse e divisive - offre spunti importanti di riflessione e rappresenta un autentico specchio della società italiana, coi suoi pregi e difetti. In particolare, in qualità di presidente dell’intergruppo parlamentare “Sviluppo Sud, Aree Fragili e isole minori”, a cui afferiscono 50 parlamentari di tutte le forze politiche, con la collega Senatrice Barbara Floridia, Presidente della Commissione di Vigilanza Rai, abbiamo consegnato dei riconoscimenti agli artisti Patrizio Rispo, Marzio Honorato, Michelangelo Tommaso e Mariasole di Maio, nonché al produttore creativo Fabio Sabbioni e a Carlo Mey Famularo, creatore della sigla della trasmissione. L’occasione è stata propizia anche per valorizzare il lavoro svolto da Rai Fiction e Fremantle, produttori insieme al CPTV Rai di Napoli.

L’evento ha offerto anche l’occasione per premiare l’artista Luigi Libra e il suo ultimo singolo “Libertà”, un inno contro la guerra”.