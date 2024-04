Tú Sí Que Vales, casting a Napoli: ecco dove inviare la domanda di partecipazione

Casting per la nuova edizione di Tu Si Que Vales in tre città italiane.

Ecco l'elenco e le date:

- 23 Aprile a Napoli;

- 7 Maggio a Catania;

- 29 e 30 Maggio a Milano

Per partecipare al programma, tv Mediaset, che nell'ultima stagione aveva come giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi e la new entry Luciana Littizzetto, basta andare a questo link e iscriversi, compilando il form.