Tapiro d'oro per Stefano De Martino. "Io con Alessia Marcuzzi? La gente vuole il sangue"

A Striscia la notizia (questa sera su Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Stefano De Martino, accusato dall’ex Belén Rodriguez di averla tradita con diverse donne.

Tra queste, sempre secondo la showgirl argentina, ci sarebbe anche Alessia Marcuzzi.

"Lei è un traditore seriale?" - chiede senza girarci attorno Staffelli a De Martino, che – sorridendo – risponde: "Quanta pazienza devo ancora avere? Io la mia l’ho già detta".

"Smentisce anche la storia con Alessia Marcuzzi?" lo incalza il tapiroforo. "Certo. So che le persone vogliono vedere il sangue, ma non faccio il macellaio. L’unico giudice della mia vita è mio figlio e mi spiace che abbia letto certe cose sui social", ribatte De Martino.

Il conduttore napoletano con una battuta dribbla infine anche l’ultima domanda di Staffelli, che gli chiede con quante donne abbia realmente tradito Belén: "La matematica non è mai stata il mio forte…". Per De Martino è il terzo Tapiro d’oro ricevuto in carriera, esclusi quelli di coppia (due con l’ex Belén e uno con il figlio Santiago).