Per Stefano De Martino contratto da super big in Rai, Affari tuoi e non solo...

Dopo la conferma dei rumors sui prossimi due Sanremo affidati a Carlo Conti in veste di direttore artistico e conduttore, la Rai punta forte su Stefano De Martino. Come confermato da Viale Mazzini il contratto per il presentatore torrese avrà la durata di quattro anni e lo vedrà "impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai1 e Rai2", con un contratto da super big.

Cosa farà De Martino

Dopo gli ottimi risultati raggiunti in questa stagione per De Martino su Rai2 Stasera tutto è possibile, con l'Auditel che ha premiato la sua squadra, per l'ex ballerino ci potrebbe essere la conduzione di Affari Tuoi, il game show dell'access prime time di RaiUno che riscuoteva un grande successo con Amadeus. Per Stefano De Martino in programma anche alcune serate speciali e la possibile conduzione del post Carlo Conti a Sanremo nel 2027.