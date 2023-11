"Sono la sosia di Sabrina Ferilli". Al Castello delle Cerimonie l'arrivo in elicottero

Su Real Time nella nuova puntata de Il Castello delle Cerimonie protagonista Lidia De Maio, che ha organizzato la sua festa di compleanno nel ristorante. Già dalla presentazione la donna mostra la sua somiglianza con Sabrina Ferilli. Lidia De Maio in passato soprattutto era conosciuta per essere infatti la sosia dell'attrice romana, mentre il marito, Mario Guida, di Renato Zero.

Le richieste durante la cerimonia

Le richieste di Lidia De Maio per la cerimonia nel Castello delle Cerimonie sono state tutte particolari e senza badare alle spese, a cominciare dall'arrivo in elicottero, sino alla carrozza, per concludere con la sfilata sul red carpet con i bodyguard.

Tra i cantanti che si sono esibiti anche Marco Zappulla, figlio di Carmela Zappulla.