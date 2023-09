Napoli "città con poca cultura", Signorini risponde al concorrente del Gf: "Ma lo hai visto il Cristo Velato?"

Nei giorni scorsi avevano suscitato numerose polemiche sui social alcune frasi del concorrente della nuova edizione del Grande Fratello, Paolo Masella, che aveva sostenuto che Napoli non rientrasse, secondo i suoi gusti, neanche tra le prime 5 città italiane perchè "ha poca cultura".

Su queste affermazioni è intervenuto, nel corso dell'ultima puntata del reality show Mediaset andata in onda venerdì sera su Canale 5, il conduttore Alfonso Signorini, chiamando proprio in causa Paolo: "Io una cosa te la devo dire. Io porto la mia Napoli nel cuore e tu non puoi dire che Napoli non ha delle bellezze culturali, non ha una tradizione culturale, perchè io mi arrabbio. Tu sei un ragazzo che ha viaggiato tanto, prenditi un weekend e fai Roma-Napoli in treno".

Alla risposta del concorrente ("ci sono stato tante volte"), il conduttore ha replicato: "E allora? L'hai vista piazza del Plebiscito? Il Cristo Velato? Il chiostro di Santa Chiara? Devi vedere una città meravigliosa. Non si possono fare le classifiche, primo posto Roma, secondo Venezia, ecc. La bellezza non ha classifiche".