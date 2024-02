Quando cantano Geolier e i The Kolors a Sanremo? Il programma della prima serata del Festival

Tutto pronto per la serata inaugurale di Sanremo 2024. La 74esima edizione del festival della canzone italiana prenderà il via oggi. A condurre insieme al direttore artistico Amadeus ci sarà per la prima serata Marco Mengoni, vincitore all'Ariston nel 2023 con "Due vite".

Nel corso della serata si esibiranno tutti e 30 i cantanti in gara. Tra loro anche Geolier con "I p'me, tu p'te" e i The Kolors con "Un ragazzo una ragazza". Secondo la scaletta, il rapper partenopeo sarà il 12esimo artista ad esibirsi, mentre la band sarà 14esima.

Sul palco ci sarà anche Daniela Di Maggio, la madre di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista napoletano ucciso a fine agosto in piazza Municipio a Napoli dopo una lite per futili motivi.

L’invito di Amadeus al festival è arrivato “perché GioGiò suonava nell'orchestra sinfonica di Sanremo. Lui quest'anno sarebbe venuto di nuovo lì, a suonare e ha fatto anche una masterclass con il primo corno dell'orchestra sinfonica di Sanremo ma purtroppo la mano barbara di quel killer non glielo permetterà mai più. Era giusto quindi un tributo alla sua memoria nel tempio della musica, Sanremo, dove mio figlio si sarebbe trasferito se avesse passato l'audizione che doveva fare”, ha spiegato all’Adnkronos Daniela Di Maggio.

“Il tributo alla sua memoria è giusto anche per rappresentare una Napoli giusta, una Napoli della legalità, una Napoli aristocratica che credo incarniamo io e mio figlio. Ed è questo il messaggio che porterò su quel palco. Napoli, purtroppo, è sempre sdoganata con un'immagine molto folcloristica ma c'è tutta un'altra Napoli che non viene mai rappresentata ed io auspico che con la presenza mia e di mio figlio venga rappresentata su quel palco la Napoli vera”, ha aggiunto la madre di Giovanbattista.