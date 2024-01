Roberta Capua: "Anno terribile. Ho perso mamma, papà ed è finito il mio matrimonio"

Anno terribile il 2023 per Roberta Capua. L'ex miss Italia ha dovuto sopportare la morte di entrambi i genitori e la separazione dal marito.

A raccontarlo è la stessa conduttrice tv a Verissimo: "Il 2023 mi ha portato via due persone importantissime, mio padre e mia madre uno dopo l’altro. Non ci aspettavamo che papà ci avrebbe lasciati per primo e tra l'altro nel giorno del compleanno di mio figlio Leonardo. È stata una cosa inattesa. Si era operato al femore 3 mesi prima e poi le cose sono peggiorate via via. Ho preso un treno quando stava finendo per tornare a Napoli ma non ho fatto in tempo a salutarlo. Mamma invece era da tempo affetta da demenza senile e ormai non ci riconosceva più. Si è risparmiata questa cosa che per lei sarebbe stata devastante", ha confessato Roberta Capua a Silvia Toffanin.