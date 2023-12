"Raffa", Enzo Paolo Turchi: "Le mie sorelline travolte e uccise da un carro armato durante la guerra"

Raffa è il documentario che ripercorre con la sapiente regia di Daniele Luchetti la carriera e l'intimo percorso di Raffaella Carrà. Tra i protagonisti dei primi episodi rilasciati da Disney del documentario il ballerino e coreografo napoletano Enzo Paolo Turchi.

Nato e cresciuto a Napoli, nei Quartieri Spagnoli, si diplomò giovanissimo alla Scuola del Teatro San Carlo in danza classica e altre discipline musicali, per poi divenire il primo ballerino di famose trasmissioni tv negli anni '70, accanto a Raffaella Carrà. Nel 1971 inventò il ballò 'Tuca tuca', che spopola anche ai giorni ma che all'epoca fu rivoluzionario. "Lo presentammo per la prima volta a Canzonissima '72, doveva essere un ballo semplice che sapessero ballare tutti".

La tragedia ai Quartieri Spagnoli durante la guerra

Enzo Paolo Turchi ha poi raccontato aspetti molto intimi della sua infanzia caratterizzati da una terribile tragedia: "Sono nato e vissuto nei Quartieri Spagnoli e durante la guerra mia mamma non ci stava più con la testa, Due mie sorelline furono travolte e uccise da un carro armato che aveva sbandato. Non tornò più in sé. Da allora ho il terrore dell'abbandono, di restare solo ed è una cosa che condividevo con Raffaella Carrà, che era invece stata abbandonata dal papà da bambina", conclude.