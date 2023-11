Saviano racconta la camorra alle Iene: "Avere la scorta è un dramma, non un privilegio"

Stasera in prime-time, su Italia 1, torna 'Le Iene presentano: Inside'. Il terzo appuntamento dal titolo 'La Camorra' è un viaggio-racconto condotto da Giulio Golia e scritto da Francesca Di Stefano in cui si descrive una delle quattro mafie presenti sul nostro territorio. Nella puntata le testimonianze delle persone che continuano a combattere, nonostante le minacce, di chi si impegna come può per aiutare la propria realtà, di chi pensa di aver ritrovato la propria coscienza dopo averla perduta e di chi si è ribellato alla malavita. Insieme a Giulio Golia, per tutto il racconto, Roberto Saviano, lo scrittore, giornalista e sceneggiatore da sempre simbolo della lotta alla camorra, che ha scelto di denunciare tutti i lati oscuri di questo pezzo di criminalità e che, per questo, vive sotto scorta da 17 anni. Nella puntata anche le dichiarazioni, le testimonianze, le analisi e i racconti dell'onorevole Federico Cafiero de Raho, che ha condotto numerosissime inchieste contro il clan dei Casalesi e del magistrato Catello Maresca, procuratore per dieci anni della Dda di Napoli che ha portato all'arresto il boss Giuseppe Zagaria.

Saviano: " Se vai a Scampia trovi 'Saviano merda', 'Non siamo Gomorra', e non c'è un 'Di Lauro merda"

"Il cortocircuito che nasce è sempre il solito. Se parli del male vieni considerato una sorta di diffusore del male, come se addirittura lo legittimassi o lo esaltassi, questa è la follia. Ho sempre visto in questo un meccanismo un po' omertoso: non ne parlare, se non ne parli stai salvando il territorio, se ne parli, lo sta infettando, e invece è proprio questa l'unica cosa che teme davvero la criminalità organizzata, che si accenda un faro su quello che fa, che ci si accorga che esiste. Bisogna comprendere che si tratta di qualcosa che se la illumini si trasforma, se la tieni invece al margine continua a crescere nel silenzio. È brutto silenziare questo tipo di storie, perché mostra che in realtà non c'è alcuna priorità del racconto antimafia. Se lo fa qualcuno che politicamente sgradito ce ne frega niente, ma a valle di mafia o di qualsiasi altro argomento, ti si cancella. Se tu accendi la luce, stai in qualche modo collaborando ad affossare un sistema. Se vai a Scampia trovi 'Saviano merda', 'Non siamo Gomorra', e non c'è un 'Di Lauro merda'. È come se questa cosa della protezione fosse diventata un dono, e toglierla un modo per toglierti valore. Non ho scelto io di vivere una situazione così terribile", spiega Saviano a Giulia Golia.

Sulla scorta che gli viene contestata e che ha rischiato anche di perdere, ha detto: "Ti sembrano benefit, ma quello che dici in realtà non è vero. Avere la scorta non è avere gli autisti. È una vita rinchiusa, non sei mai solo, ogni volta sei costretto a una procedura infinita. Non è un privilegio, è un dramma. Non può mai nascere la spontaneità di un gesto, un cambio di itinerario. Se io, in questo istante, ti chiedo di andare al bagno, vedrai che dietro la mia porta c'è una persona, e questa cosa va avanti da quando ho 26 anni. Ora ne ho 44, ha scassato tutto".

Gomorra e Mare Fuori

Lo scrittore contesta le considerazioni spesso qualunquiste sulla malavita giovanile "hanno visto Gomorra, hanno visto Mare fuori, hanno visto Romanzo Criminale e vanno a sparare. È un'assoluta fesseria, è una vecchia eterna polemica. È molto più difficile raccontare che cosa è la diffusione delle armi a Napoli. Un dato impressionante è che nel 2022, in sei mesi, hanno sequestrato circa due armi al giorno solo nella città di Napoli. Può essere che in una situazione del genere, con la città piena di armi, tu utilizzi la scorciatoia culturale 'siccome lo vedono in televisione allora sparano?'".