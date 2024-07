Morte Pino D'Angiò, arriva la decisione della Rai: l'annuncio

Nel rispetto della memoria di Pino D'Angiò, e in accordo con la famiglia, la casa discografica e TimSummerHits, l'esibizione con i BNKR44 stasera non andrà in onda.

Questa la decisione ufficiale comunicata dalla Rai in vista del programma musicale in onda questa sera su Rai 1 in prima serata e che avrebbe previsto in scaletta quella che sarebbe poi diventata l'ultima esibizione dell'artista napoletano, scomparso nelle scorse ore, già registrata in precedenza.