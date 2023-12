Boom di ascolti per Napoli Milionaria: in quattro milioni incollati a guardare la commedia di Eduardo

Napoli Milionaria, il capolavoro di Eduardo De Filippo, messo in scena su RaiUno da Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, ha fatto registrare un boom di ascolti nella prima serata del 18 dicembre.

La riproposizione dell'opera eduardiana viene sempre vista con sospetto dai puristi, ma le interpretazioni dei moderni Amalia e Gennaro Jovine con i loro figli, sono state premiate dal pubblico televisivo. Positivi anche quasi tutti i commenti sui social.

Regia di Luca Miniero, sceneggiatori Filippo Gili e Massimo Gaudioso.

Ascolti

3,8 milioni spettatori per Eduardo De Filippo (22% di share), Io Canto invece si ferma al 20% di share (2,8 mln). e Ale & Franz chiudono al 5% di share.

I due protagonisti

Per Massimiliano Gallo essere Gennaro Jovine è il sogno di una vita. Per lui pronunciare ‘Addà passà a nuttata’ o ‘La guerra non è finita! Non è finito proprio niente’ è come recitare le tirate di Amleto o Il Mercante di Venezia.

“Napoli Milionaria! era il titolo che avrei voluto fare da sempre. Infatti subito dopo Filumena Marturano ho parlato con Roberto Sessa di Picomedia per chiedere se c’era la possibilità di realizzarlo perché è un testo straordinario, una prova incredibile da affrontare” spiega Massimiliano Gallo quando incontra i giornalisti “Paradossalmente, per certi versi, Filumena Marturano era più semplice nel senso che aveva una drammaturgia con tre quattro colpi di scena incredibili che si susseguivano nei primi venticinque minuti. Questo, invece, è un dramma che si affronta seguendo i personaggi nella loro crescita, nella loro progressione. Nascono in un modo e finiscono in un altro modo. È quello che succede poi durante un evento tragico come la guerra. Eduardo vuole raccontare che l'animo umano cambia e lo fa immediatamente dopo la guerra. Quindi le macerie non sono quelle dei palazzi che sono caduti ma sono macerie interiori che ti porterai per tutta la vita. Sono le scorie che ti lascia la guerra. Con quella iconica battuta ‘la guerra non è finita non è finito Proprio niente’ lo trovo attualissimo”.

Vanessa Scalera ha avuto qualche titubanza iniziale quando le hanno proposto di interpretare Amalia Jovine dopo il successo di Filumena Marturano.

“Quando ci siamo incontrati e mi è stato offerto questo titolo io non lo volevo fare perché ho pensato m'è andata bene una volta con Filumena. Con la seconda ero spaventata. Io venero Eduardo quindi spero che piaccia come abbiamo raccontato Napoli Milionaria!” spiega Vanessa Scalera.

Rispetto a Filumena, in Napoli Milionaria! Ci sono state scene più difficili da affrontare a causa del forte caldo che quest’estate c’è stato a Napoli.

“E’ stato difficile fisicamente affrontare il personaggio. Quest'estate eh faceva un caldo torrido. Avevo una scena dove dovevo urlare. Per gridare sono stata male ho preso un raffreddore ad agosto quindi il mio corpo è stato provato fisicamente. Per il resto tutto è filato liscio come l’olio, soprattutto le scene girate con Massimiliano visto che ormai ci conosciamo benissimo”

Vanessa Scalera si è divertita principalmente a costruire l’Amalia ricca che non guarda in faccia a nessuno che avanza trionfante come una diva che poi non è: “Amalia, ricca contrabbandiera, si apre al mondo vede per la prima volta probabilmente il mare, esce fuori da quel vicolo e la vediamo a cena in un ristorante di lusso con Sette Bellezze Lì mi sono divertita a darle uno sguardo differente. A provare a immaginare una donna che non ha mai visto Il mare”.

Come Imma Tataranni, Amalia Jovine è dura, decisa, autoritaria. Lo si nota anche nel linguaggio del corpo che Vanessa Scalera ha scelto di avere ma non son poche le differenze tra le due.

“A me piace partire dal corpo quando creo e immagino un personaggio. Imma ha una camminata marziale, una falcata lunga che un percorso lo fa in tre secondi. Per Amalia è diverso. Amalia è frenetica, a volte anche dispettosa. Il suo passo è frettoloso, perché ha fretta di arrivare per raggiungere i suoi obiettivi che in questo caso assicurare il piatto a tavola ai suoi figli. Imma si muove su tacchi insopportabili per qualsiasi essere umano, Amalia invece cammina svelta su delle ciabatte sgangherate, cambiando completamente la camminata e il modo di muovermi. Fa passi brevi che rappresentano una donna sempre in movimento, che non sta mai ferma” dice Scalera rivelando come ha cambiato progressivamente Amalia seguendo l’evoluzione della storia “Quando cammina sotto la pioggia vestita di rosso per cercare la medicina per la piccola Rituccia ho immaginato una camminata e un modo di muovermi ancora diverso, quello di una sconfitta”

Se dovesse partecipare ancora in un nuovo adattamento di Eduardo Vanessa Scalera non ha dubbi sarebbe Bene mio, core mio.

La Collection su Eduardo continua con Non Ti Pago

La collection De Filippo è un ambizioso progetto di trasposizione filmica dei capolavori teatrali di Eduardo De Filippo, grande protagonista del teatro italiano ed internazionale, che impegna la Rai insieme a Picomedia.

Dopo Natale in Casa Cupiello, Sabato, Domenica e Lunedì e Filumena Marturano il progetto continua con Napoli Milionaria!, la commedia più “contemporanea” dell’autore napoletano con i suoi riferimenti alle aberrazioni delle guerre e al potere del denaro.

Dopo Napoli Milionaria! la collection De Filippo prosegue il 2 gennaio con Non ti pago per la regia di Edoardo De Angelis e interpretato da Sergio Castellitto, che continua il racconto dello sfaldarsi dei legami tradizionali e la loro faticosa ricomposizione.