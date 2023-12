Cristina D'Avena rivela: "Io e Mirko abbiamo avuto un flirt"

Cristina D'Avena in un'intervista all'Adnkronos,si racconta a cuore aperto, ripercorrendo la sua lunga carriera ma anche svelando i suoi flirt sui set dei telefilm che l'hanno resa celebre.

"Ho iniziato a cantare quando avevo appena tre anni e da lì non ho mai smesso. Penso che il mio destino fosse quello. Oggi sono 40 anni di musica per cartoni animati dedicata ai bambini che ora sono diventati grandi. Quando si raggiunge un traguardo così importante significa che quello che hai fatto è stato recepito, che il pubblico ti segue e ti vuole bene. Quando faccio concerti è bello vedere che tra il mio pubblico ci sono intere generazioni, dalle nonne ai bambini, ed è molto divertente vedere le loro espressioni mentre canto una sigla che a volte conoscono e a volte no. Ho un rapporto meraviglioso con il mio pubblico".

"Love me Licia" e il flirt con Mirko

Nel 1986 debuttava su Italia 1 "Love me Licia", l'adattamento italiano del famoso cartone animato giapponese "Kiss me Licia", dove la Cristina D'Avena interpretava il ruolo di Licia, affiancata dal napoletano Pasquale Finicelli nei panni di Mirko, il fidanzato di Licia e cantante della band Bee Hive: "Tra noi c'era era molta simpatia - svela per la prima volta - c'è stato un piccolo flirt ma avevamo 20 anni, ci stava che ci scappava l'innamoramento".