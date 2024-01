Quali erano le differenze tra Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello: gli aneddoti di Miriana Trevisan

Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello. Tre vere e proprie leggende della televisione italiana con le quali Miriana Trevisan ha avuto il privilegio di lavorare. La showgirl napoletana, nel corso di una lunga intervista rilasciata al programma di Rai 2 "Storie di donne al bivio", ha tracciato un ritratto dei tre, raccontando alcuni simpatici aneddoti.

"Stare cinque anni con Mike ogni giorno, anche nei serali. A livello di legame con lui posso raccontare molto di più. Con lui ho fatto "La ruota della fortuna", "Bravo bravissimo" e "Viva Napoli". Io lo seguivo ovunque, anche sulla neve. Con lui avevo un rapporto silenzioso, ma divertente. Lui mi insegnò la regola di entrare e salutare il pubblico. Lui aveva un senso di educazione e di rispetto verso il pubblico incredibile. Anche per quanto riguardava gli sponsor, lui verificava tutto, che tutto fosse come lui prometteva. Era un curioso. Sulla mia vita privata mi diceva sempre 'tu non me la racconti giusta'", ha raccontato Miriana

"Corrado era una persona meravigliosa. Anche lui aveva un rispetto incredibile per tutto il pubblico, ma specialmente per i lavoratori. Se c'era una cena di produzione, ad esempio, doveva essere per tutti. La differenza tra lui e Mike è che Corrado voleva fare le prove di ogni cosa, anche delle gag. Però anche lui poi improvvisava. Loro avevano questa improvvisazione unica. Lui mi diceva 'non puoi camminare da paperella', perchè io venivo dalla danza. Ognuno di loro mi donava qualcosa di straordinario. Con Raimondo Vianello ho fatto "Pressing". E la cosa divertente era che non voleva assolutamente che qualcuno mi parlasse di calcio", ha concluso la showgirl partenopea.