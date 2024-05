"Ho sofferto di depressione, sono stato male. Il Grande Fratello un disastro per me"

"La depressione mi stava mangiando. Il Grande Fratello è stata un’esperienza senza controllo, assurda, terribile. Devo tutto alla Ares film, produzione che mi aveva tenuto a battesimo, altrimenti non avrei mai girato da protagonista una decina di fiction di successo con le più grandi attrici italiane e non; da Virna Lisi a Giuliana De Sio, da Angela Molina a Stefania Sandrelli. E invece sono passato per un ingrato per mera superficialità' e ingenuita' coinvolto in una serie di pettegolezzi e maldicenze mio malgrado.Il Gf l’ho fatto solo per soldi. Mi sono sentito usato e messo all’angolo. Ho raccontato nella stanza della “linea della vita,”dei miei successi da attore, della riconoscenza nei confronti della Ares film, dell’incidente in auto del 2018 che mi ha quasi ammazzato, della mia infanzia e della mia famiglia. Non è stato mai mandato in onda, perché evidentemente c’era un disegno diverso per me. Servivo per beceri pettegolezzi e teatrini. Devo invece tutto al produttore che mi ha lanciato, lo ripeterò all'infinito (Alberto Tarallo,ndr). Dopo il Gf la verità è venuta a galla. Ero stato allontanato dai Villa Dafne per enormi maldicenze nei miei confronti,per illazioni e congetture. Quell’allontanamento mi aveva provocato una grande depressione poi acuita dalla mia partecipazione al Grande Fratello. Ora sto rinascendo dopo la depressione ".

L'incidente e la risalita

Si sfoga così l'attore napoletano Massimiliano Morra, che prosegue: 'Avevo vinto il concorso de 'Il più bello d'Italia' del 2010, lo stesso titolo vinto da Gabriel Garko anni prima.Il mio agente mi presento' ai casting della fiction tv 'Pupetta' con Manuela Arcuri. Fui scelto come protagonista maschile. Da li tante fiction come Furore 2 che hanno ottenuto ottimi ascolti. Ad un certo punto pero' i produttori hanno smesso di credere in me".

Morra complice anche un brutto incidente automobilistico che gli provoca una emorragia cerebrale nel periodo della sua partecipazione a “Ballando con le stelle”, cade in depressione e va in psicoanalisi, acuita anche dall'emergenza Covid che ha provocato uno stop forzato di tutte le attività attoriali. "Poi finalmente il film 'Le faremo sapere' di Daniele Catini e l'operazione teatrale 'La locandiera' di Nando Sessa con Raffaella di Caprio e con un'altra bellissima, Raffaella Fico. Piano piano sto recuperando me stesso e il mio lavoro che amo, ma questa volta attraverso Cinema e Teatro. La strada è lunga e complessa ,ma non demordo, da buon Leone, il mio motto da sempre è insisti e persisti, raggiungi e conquisti", conclude.