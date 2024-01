Mare Fuori, spoiler della trama in un post di Maria Esposito?

"Grazie, per chi odia gli spoiler", e ancora: "non potevi aspettare che uscissero le prime puntate eh?". Maria Esposito ha postato su Instagram delle immagini del futuro del suo personaggio (Rosa Ricci) in Mare Fuori, e tra i molti complimenti c'è anche chi ha fatto partire la polemica.

Alcuni follower dell'attrice presagiscono la morte di Carmine. Succederà davvero? Intanto le immagini raffigurano Rosa Ricci ferita e sporca di sangue, e con il trucco sciolto come se avesse pianto.