Grande festa con il cast di Mare Fuori su una nave da crociera | VIDEO e FOTO

Ci siamo, Mare Fuori 4 sta arrivando. Oggi il cast, il regista Ivan Silvestrini e i produttori ne parlano perché dal 1 febbraio i primi sei episodi saranno distribuiti su RaiPlay per poi andare in onda su Rai2 il 14 febbraio, il giorno di San Valentino, un giorno azzeccato. Si sa, Mare Fuori ha tanti temi che snocciolano ma, mai come quest'anno, l'amore è tra questi.

PIcomedia e Rai Fiction è tra le loro produzioni di punta, del resto soddisfazioni continua a portarne. Basta vedere le ondate di fan appena si sente parlare della possibilità di incontrare uno dei loro attori preferiti come Massimiliano Caiazzo, Matteo Paolillo, Maria Esposito, Domenico Cuomo e Vincenzo Ferrera.

Parte da Napoli la promozione della 4 stagione, del resto le storie dei ragazzi dell'IPM di Nisida partono da questa città. Fuori al centro di produzione Rai di Napoli dove cast e regista hanno incontrato la stampa, c'è il primo gruppo di fan che li aspetta. A ogni giornalista che esce chiedono se c'è uno dei loro beniamini.

Ciò continua anche al Porto di Napoli dove il cast, il regista e tutto il team di Mare Fuori si riuniscono per festeggiare questo primo step della lunga promozione che li attende.

Sulla Fantasia di Msc crociere c'è allegria e la gioia per tutti loro di stare insieme. C'è sintonia tra di loro e si respira. C'è stato un duro lavoro per rispettare questo appuntamento che ormai è annuale. Tra un manicaretto e un brindisi beneaugurante non si risparmiano per dedicarsi al loro pubblico che li ha premiati tra video di saluti e selfie.

Mare Fuori va ben oltre il fenomeno, c'è tanta curiosità su ogni minimo dettaglio riguarda questo format come le location.

Infatti, Msc darà l'opportunità ai passeggeri che attaccano a Napoli di organizzare un tour nei luoghi in cui la serie è girata come il centro storico e ovviamente Nisida.