Mare Fuori, anticipazioni: Ciro non resuscita. Tra Beppe e Kubra riscoppia la passione?

Cresce l'attesa per il ritorno in tv di Mare Fuori. La serie tv sempre più seguita è giunta alla quarta stagione. A LaPresse Vincenzo Ferrera, che nella serie interpreta Beppe, l'educatore dell'Ipm di Napoli ha svelato alcune anticipazioni sulle nuove puntate in arrivo, le prime sei dal primo febbraio disponibili su RaiPlay e poi su Rai2 dal 14 febbraio.

Beppe, Kubra

"Beppe rimane la figura che conosciamo, l'educatore buono. Il racconto del suo personaggio vira un po' più sulla commedia e sulle corde leggere. Ci sarà naturalmente lo sviluppo della storia con Kubra, per provare a ricostruire un rapporto con lei: ce la farà o no, questo non posso dirlo. Avrà però finalmente la sua storia amorosa e passionale".

Ciro non resuscita

"La nostra è assolutamente una serie coraggiosa e abbastanza realistica e realista: gli eroi cattivi non vengono trascinati ma muoiono o scompaiono. Si cerca, nella bilancia, di far emergere più il bene del male, chi ha preso una strada cattiva non fa mai una buona fine. Ma non siamo tanto abituati a questo: con questa serie in Italia la gente diventa pazza ad esempio col fatto che Ciro non sia mai tornato. Questo fa capire quanto il pubblico sia stato educato a questo tipo di prospettiva. L'eroe se è cattivo è invulnerabile e invece no, qui no. Ciro non ritorna, non resuscita", prosegue.

"Gli attori si ritrovano con una bomba atomica"

"Si ritrovano con una bomba atomica, un successo così grande a 15-20 anni comporta che gli aspetti di pericolo sono raddoppiati, quando si esaurisce la parabola del successo legato alla serie Tv ci sarà una 'selezione naturale'. Mi preoccupo per chi non avrà una chiamata subito dopo e dovrà fare i conti con l'attesa e con il rimboccarsi le maniche. Chi ce la farà, chi continuerà subito, chi avrà ancora più successo ha bisogno comunque di vocazione e disciplina. Se fai solo la fashion week e non studi, vai a sbattere", conclude