Mare Fuori 4, Maria Esposito scrive a Rosa Ricci: "È da un po’ che non ci sentiamo, ma tu sei parte di me"

Una lettera a Rosa Ricci, il personaggio che interpreta in Mare Fuori. Questo è quanto pubblicato nelle ultime ore dall'attrice Maria Esposito sui social.

"Cara Rosa, come stai? È da un po’ che non ci sentiamo, ma tu sei parte di me, e ti sento dentro. Io rido quando ridi, piango quando piangi, tremo quando tremi. Le mie mani si muovono con le tue, e le mie gambe corrono accanto a te. Perfino il tuo cuore, forte ma fragile, coraggioso ma intimorito da questa vita, batte all’unisono con il mio. Rosa, proteggiti, prenditi cura di te e delle tue ferite. Io sarò sempre qui, ad un passo da te. C’è tanto di me in te! Tua, Maria", scrive la nota attrice napoletana nel suo post su Instagram.