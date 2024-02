Da Mare Fuori incontro con Sannino (Carmela), D’Aquino (Milos) ed Esposito (Silvia), rivelazioni della quarta stagione | VIDEO e FOTO

“Il finale di Mare Fuori è spettacolare, in ogni episodio c'è una frase o un evento che puntava a quella fine”; “Sono frastornato dalla serie di eventi a cui mi sono ritrovato ad assistere con tanti carichi di emotività”, “Ti mette tanti dubbi dobbiamo aspettare un anno, questo sì che è davvero difficile”, “A me questa stagione è piaciuta. So che la serie è stata rinnovata per una quinta e sesta stagione, io spero che poi si fermino, non vorrei che allungassero troppo il brodo rovinando la trama” sono solo alcuni dei commenti di chi ha divorato tutte le puntate di Mare Fuori 4, episodi extra compresi, appena sono passati su RaiPlay. In molti si stanno sbizzarrendo nel lanciare teorie su cosa accadrà in Mare Fuori 5 e quale attore resterà o chi ha abbandonato per sempre la serie del resto, gli autori e i produttori hanno annunciato che ci saranno state novità in tal senso proprio per tenere sempre fresca la serie tra addii e nuovi ingressi.

Fatto sta, Mare Fuori 4 tra aspettative mantenute e qualche delusione continua a essere il fenomeno dei grandi numeri con le sue storie di riscatto, redenzione e speranza in un futuro migliore se lo si desidera veramente e rimarcando che andare in IPM non è certo un’avventura formidabile.

RaiPlay in tilt, curiosità e location

RaiPlay continua ad andare in cortocircuito e per i pochi che preferiscono vederla tutti i mercoledì su Raidue si è appena alla seconda puntata quindi non si spoilera.

In rete qualcosa è trapelato tra foto e curiosità dove anche la scelta sulle location che in alcuni casi ha anche una valenza simbolica come il Cimitero Monumentale di Poggioreale o il poetico Santuario di Santa Maria a Parete a Liveri in provincia di Napoli, luoghi che appaiono al termine del finale di stagione caricando ancora di più di pathos la conclusione ricco di colpi di scena già pronti per essere sviscerati e , di conseguenza , caricando di aspettative la quinta stagione prima ancora che gli attori tra quelli sicuri e quelli che si spera di rivedere ritornino tra qualche mese sul set guidati da un nuovo regista visto che ciò che è certo Ivan Silvestrini si è congedato con Mare Fuori 4.

Ci si chiede se alla fine dei giochi l’amore tra Rosa Ricci (Maria Esposito) e Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo) avrà un epilogo da lieto fine o se prevarrà la lealtà e i doveri verso la famiglia; se dopo l’inizio da dramma shakespeariano Edoardo Conte (Matteo Paolillo) sceglierà un destino predestinato dalla criminalità o se farà una virata verso un altro tipo di vita sorprendendo tutti, intanto, la maggior parte dei ragazzi protagonisti cercano o quanto meno ci provano, lottano per un futuro migliore le circostanze avverse.

Che piacciano o meno, Mare Fuori affascina proprio per i personaggi molto complessi che sono al centro di vicende avvincenti dove si intrecciano amore, giustizia, senso del dovere che non sempre è legato al bene, vendetta, amicizia e soprattutto e speranza di redenzione, un concetto che si evidenzia e si ripete ogni volta che si parla del messaggio di questo format. Del resto amicizia e speranza in un’esistenza lontana dal baratro sono tra le caratteristiche predilette dai giovanissimi, come hanno raccontato a NapoliTODAY alcuni dei fan.

Nuovi e vecchi personaggi guidati dall’amore

Chi ha già visto tutte le puntate o è a buon punto, potrebbe dire che la quarta stagione lascia con l’amaro in bocca, ma colpi di teatro che tengono tutti con il fiato sospeso ci sono e tanti.

L'aggiunta inaspettata di due episodi extra, aprono nuovi orizzonti narrativi, lasciando spazio a infinite possibilità per il futuro dei personaggi storici e delle new entry.

Gli episodi aggiuntivi hanno anche arricchito il racconto, introducendo nuovi misteri e approfondendo le dinamiche tra i personaggi. Molti di loro si trovano di fronte a svolte significative dopo aver attraversato innumerevoli sfide, conflitti interni ed esterni e aver lottato contro le avversità legate alle loro famiglie e al contesto criminale. Vale sì per la storia di Carmine e Rosa che faranno passi importanti perché c’è l’impulso di lasciarsi la vecchia vita alle spalle, ma quest’anno crescono e prendono sempre più spazio anche altri personaggi che nelle stagioni precedenti erano collaterali ma che in Mare Fuori 4 diventano centrali e che non è escluso che nelle prossime stagioni diventino protagonisti.

Parliamo di Carmela la moglie di Edoardo Conte, Silvia e Milos rispettivamente interpretati da Giovanna Sannino, Clotilde Esposito e Antonio D’Aquino.

Con loro entrano in ballo altri temi centrali che la serie non può fare a meno di accendere i riflettori l’omosessualità e il modo in cui è vissuta e vista dai ragazzi e l’amore con le sue sfumature, soprattutto quello che può essere malato, tossico e che potrebbe portare alla sottomissione.

Si è detto tanto di quanto sia la stagione della maturità per tanti di loro che crescono anche assieme ai loro personaggi dove le sfaccettature non proprio positive vengono fuori perché la vita è fatta anche di questo e Mare Fuori al di là delle emozioni e del pathos per tenere incollati allo schermo, sempre il reale mira a rappresentare cercando di trattare anche argomenti spinosi e le conseguenze anche scelte nefaste portano.

In questo Carmela, Milos e Silvia si rivelano i personaggi più sorprendenti di Mare Fuori 4 che rappresentano il cambiamento e non è detto che sia sempre in meglio.

Quando incontriamo Giovanna Sannino e Antonio D’Aquino è alla vigilia dei loro monologhi sulle donne e contro la violenza di genere recitati sul palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo 2024 e che in qualche modo dà il là alla nostra chiacchierata. Con loro c’è Clotilde Esposito che con la sua Silvia entra immediatamente nel vivo della conversazione.

Anche i loro personaggi sono mossi dall’amore e le sue derive che non sono sempre sane. L’aspetto sociale rappresentano punti di rottura dagli ambenti di origine con quella ricerca incessante di luce in un mare oscuro per loro sono tasselli determinati di Mare Fuori 4. Deve scuotere riflessioni perché non c’è nessun’assoluzione per chi persevera nel lato oscuro.

“Male e bene, speranza e difficoltà a rompere i legami con il passato devono viaggiare insieme e devono essere affrontati senza sconti se si vuole provare a dare riflessioni profonde. Bisogna raccontare l’ombra per spiegare cos’è la luce” dichiarano a unisono i tre attori, rimarcando un concetto che è emerso parlando anche con gli altri componenti del cast come Massimiliano Caiazzo e Matteo Paolillo.

Riguardo alle critiche che Mare Fuori da un po' si fa carico sul modo più o meno appropriato su come racconta l’IPM e come sono costruiti personaggi e vicende spettacolarizzando tematiche delicate dando ai più giovani percezioni e letture errate di quei contesti, i tre attori non esitano a dire la loro per sventare il vento delle polemiche.

“Se ci si aspetta che Mari Fuori sia solo intrattenimento si sbaglia. Le storie dei protagonisti non possono essere affrontate in modo edulcorato. Il male non ci affascina ma per essere evitato deve essere in qualche modo mostrato” afferma Giovanna Sannino “Pigliamo per esempio proprio Carmela e il modo in cui è cresciuta. Non sarebbe credibile. Quest’anno la vediamo tormentata. Si troverà a fare scelte cruciali, come del resto tutti i nostri personaggi. Non vanno applauditi, non vanno giudicati. Ed è questa la forza di Mare Fuori, l’assenza di giudizio e il credere che si possa cambiare”.

Sono ragazzi in cerca di salvezza sottolinea Clotilde Esposito e aggiunge: “Come spesso accade in Mare Fuori il cammino verso la felicità non è mai semplice né privo di ostacoli. Anzi, alcuni percorsi sono tracciati verso direzioni brutte. Ci vedono molti ragazzi, alcuni sono anche abbastanza piccoli, per questo è anche giusto che alcuni episodi debbano essere visti insieme ai genitori per fare in modo che certi temi che affrontiamo siano spiegati in modo adeguato”.