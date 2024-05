Le apparizioni della Madonna di Zaro finiscono il tv: cos'è la “Medjugorje” campana

In un servizio televisivo mostrato su "Zona Bianca" su Rete 4 si vede un gruppo di fedeli di Ischia raccogliersi intorno a due donne in estasi, un po' come successo di recente a Trevignano. Poi si lasciano cadere e alla fine del rito una delle due presunte veggenti legge un testo in cui descrive la Vergine e invoca una preghiera. Si tratta del noto culto della Madonna di Zaro che si celebra periodicamente a Forio.

La “Medjugorje” italiana vede in Campania, ma non solo, un notevole seguito di fedeli, sempre pronti ad ascoltare i ripetuti messaggi (a volte catastrofici) consegnati dalla presunta "Madre celeste" alle due veggenti.

In realtà però con le nuove norme, controfirmate da Papa Francesco, il Dicastero della Dottrina della Fede ha imposto un giro di vite limitando la possibilità di intervento della Chiesa sulle presunte apparizioni soprannaturali. L'eventuale dichiarazione di soprannaturalità resta infatti a discrezione del Papa.