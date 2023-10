Luisa Ranieri scelta da Mina per il nuovo film di Òzpetek: "Sorrentino mi ha cambiato la vita"

Alla Festa di Roma con il film Nuovo Olimpo, diretto da Ferzan Òzpetek, Luisa Ranieri è Titti, la cassiera di un cinema degli anni Settanta. Il film andrà in onda su Netflix dal primo novembre. L'attrice partenopea in una intervista a Repubblica svela alcuni particolari importanti sul suo personaggio: "Anche se Ferzan non aveva pensato a me. Mina gli ha detto “perché non usi quella ragazza, la Ranieri, che mi piace tanto?”. Lui ci ha ragionato e mi ha chiamata. È una grande chance: il fatto che mi abbia stravolta. L'idea di come Mina è venuta a lui, è un omaggio. Essere suggerita da Mina è come vincere un Oscar, è la nostra più grande interprete. Ha rivoluzionato l’immagine femminile. Dettava la moda, il trucco, i vestiti, ogni volta regalava un'immagine nuova e sconvolgente. L'abbiamo scelta com'era negli anni Settanta. Io sono cresciuta con la sua musica, mia madre cantava sempre Mina, e io ascolto i vecchi e nuovi brani, in auto con le mie figlie".

"Ragazza saggia"

"Mi reputano una ragazza saggia, in realtà sono solo nata vecchia. Sempre stata il porto sicuro dove andare, ho fatto pochi colpi di testa. Ero troppo una brava ragazza. Quando ho iniziato a fare cinema quelle con la mia fisicità facevano la televisione. Avevo paura che, mostrandola, diventasse uno strumento contro di me. Maturità, esperienza, successo ti danno la sicurezza di dire: vado bene perché sono così", prosegue.

“È stata la mano di Dio” e il nuovo film con Sorrentino

"Ringrazierò Paolo per la vita. Ero già conosciuta e amata dal pubblico, ma lui ha avuto l’intuizione di darmi un personaggio che nessun altro avrebbe avuto: la zia pazza. È stato il regalo più grande. Un ruolo per cui anche i più scettici, che non era il pubblico ma forse gli addetti ai lavori, hanno detto: ah, però", spiega l'attrice. Il nuovo film insieme (Partenope) è una nuova grande chance. Per anni ho molto combattuto con la cecità di alcuni autori. Ho avuto una carriera all’inizio esplosiva, poi un momento più fermo. Questa rinascita a 50anni è quasi miracolosa", conclude Luisa Ranieri.