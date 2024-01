Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Giugliano in Campania location per Mina Settembre: Alcune scene in una delle numerose masserie La produzione della fortunata serie Rai è alla ricerca di una location nella provincia di Napoli, dove saranno girate alcune scene della fiction Mina Settembre. Sembra che sia stata individuata la zona di Giugliano in Campania, e una delle numerose masserie presenti sul territorio e sulle cartine del Regno d’Italia. I borghi dove sono presenti le masserie sono: Casacelle, Casa Cognano, Palmentello, Le Canne, Torre San Severino, Zaccaria. Per le scene, servirà una masseria con un cancello, dove la protagonista busserà e da dove avrà inizio una delle appassionanti storie raccontate. Le masserie. Queste costruzioni rurali sono antichissime e costituiscono un patrimonio culturale inestimabile. Lifestyleslow.com ha pubblicato riferimenti storici del sistema Masserie, e l’elenco generale di quelle presenti a Giugliano: Si contano oltre 250. Dopo il successo delle precedenti edizioni, la terza stagione della famosa serie Tv sarà quella decisiva, infatti, da quanto emerge da indiscrezioni si chiuderanno tutti i cerchi e le storie avranno una conclusione. Lo sceneggiatore Fabrizio Cestaro già prima dell’estate aveva confermato che Mina Settembre 3 ci sarà, nonostante qualche dubbio di Serena Rossi. I primi episodi arriveranno nella prima metà del 2024. La protagonista uscita dall’abile penna di Maurizio De Giovanni tornerà ad occuparsi degli ultimi, tornerà sullo schermo per ricoprire quel ruolo sociale ben curato dallo scrittore partenopeo. L’assistente sociale che lavora ai Quartieri Spagnoli si dimena tra la sua vita sentimentale, le amiche di sempre e i casi di cui si occupa, entrando dentro alle storie personali con passione, e spesso trasgredendo a qualche regola. Colpi di scena e sorprese ci attendono, dunque quest’anno. L’ultima serie si è chiusa con tante aspettative e capitoli aperti: la giovane attrice Ludovica Nasti, che interpreta Viola, vuole che Mina si prenda cura di lei. Da qui riprenderà il racconto che terrà attaccati allo schermo milioni di italiani. Comunicato Stampa Lifestyleslow.com Giovanna Angelino Foto: Giuseppe Miraglia (Liternum comprensorio archeologico Giugliano in Campania)