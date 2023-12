Scontro tra Lda e Jurman: "Basta parlare di figli e figliastri. Io, Angelina Mango e Holden siamo tre bravi artisti"

Nuova polemica tra Luca Jurman, ex insegnante di Amici e Lda. Il vocal coach - scrive Isa&Chia - avrebbe parlato di "figli e figliastri", provocando la reazione dell'artista napoletano figlio di Gigi D'Alessio. "Oh bello, riposati. Prenditi un giorno di festa".

La replica di Jurman: "Venire a conoscenza tramite altri (manco dal diretto interessato) che LDA fa una storia dedicandomi un “invito” ad andare e “riposare”, in dialetto, senza dirmelo direttamente ma usando una audio non suo…beh…che dire…, conoscendo suo papà forse…lo facevo più “musicale”. Dai, almeno io dico tutto in maniera aperta e palese…Comunque mi spiace, questo insieme agli insulti e velate minacce che ogni giorno ricevo in pvt, mi fanno solo capire ancor di più che “sto facendo la cosa giusta”! Mi spiace ma LaCarboneriaDellaMusica non si ferma! …per dire".

Luca D'Alessio ha concluso così il botta e risposta social: "Caro Luca Jurman, qua nessuno si sente toccato. Però ogni due, tre, a punzecchiare, a punzecchiare, figli, figliacci etc. È normale che ti riferisci a me, ad Angelina, ad Holden…Io penso che siamo tutti e tre dei bravi artisti. Poi figurati, è un mio onestissimo parere…Dovresti sapere meglio di me che il cantante migliore non è quello con la voce migliore, quello che va più in alto, il più preciso. Il cantante è un insieme di tante cose. Come canta, come scrive, come sta sul palco, come produce, come fa le linee melodiche e tante altre cose".