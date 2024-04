Paolantoni: “In tv e nel Il Santone 2 faccio il cialtrone e l’infermiere dell’anima per divertire la gente”

C’è un nuovo Santone a Centocelle… ed è donna! Sapete chi è? Proprio lei, Teresa Baroni, moglie del compianto Enzo Baroni, da un anno scomparso cadendo in una buca.

Stiamo parlando della seconda stagione de Il Santone #lepiùbellefrasidioscio”, la serie comedy diretta da Laura Muscardin e ispirata a Oscio, il celebre personaggio creato da Federico Palmaroli e fenomeno social da 2 milioni di follower, che dal 19 aprile sarà su Raiplay con otto nuovissimi episodi.

Nella prima stagione a essere il santone del quartiere popolare di Roma era Enzo interpretato da Neri Marcorè, accompagnato dalla moglie Teresa una donna dal temperamento forte, sincero e gentile che ha il piglio di Carlotta Natoli, che entra nei panni di Teresa a pennello, così come a Teresa veste a pennello il mundu di Enzo tanto da diventare inaspettatamente la “guida spirituale” di Centocelle. Teresa si barcamena tra due lavori, ma anche se la scomparsa del marito e le vicende dell’ultimo anno l’hanno indurita resta una donna empatica, altruista. È rimasta sola con la figlia Novella (Beatrice De Mei) che vorrebbe lasciare il quartiere e trasferirsi all’EUR e vorrebbe far soldi sbarcando il lunario come influencer. In questa seconda stagione che inizia a un anno dalla scomparsa del marito Enzo, Teresa è donna, madre e ora Santona, ma dovrà lottare per affermarsi nel quartiere contro the Only Oscio (Francesco Paolantoni), uno pseudo santone di origine napoletana che si spaccia per la reincarnazione di Enzo e che intende sfruttare Centocelle per pagare i suoi debiti con una boss della malavita, l’ex fidanzata Nocciolina (Antonella Stefanucci), abbandonata all’altare e ora assetata di vendetta. In poco tempo, the Only Oscio riuscirà a irretire gli abitanti del quartiere, portando dalla sua parte anche vecchi amici di Enzo. A complicare la situazione, il ritorno a Centocelle della pugliese Cosima (Rossella Brescia), pronta a rivestire i panni del suo alter ego Jacqueline, agguerrita e sedicente agente dello showbusiness, più cialtrona di Only Oscio.

Paolantoni, new entry della serie

La grande novità di Il Santone 2 è l’ingresso di Francesco Paolantoni che con il suo ciarlatano estroso, autoironico, ingannatore ma dal cuore tenero Only Oscio dà una verve più brillante alla serie in cui emerge tantissimo un nodo essenziale: il bisogno delle persone ad affidarsi a qualcuno, a credere disperatamente in qualcosa e in qualcuno, uno stato di fragilità che può portare a epiloghi pericolosi: “Siamo in totale assenza di ideali. Siamo in un’epoca in cui non abbiamo appigli politici e sociali. Tutto questo mi preoccupa perché le persone hanno però bisogno di guide che risolvano i loro problemi. Ciò è pericoloso” sostiene Francesco Paolantoni quando noi di NapoliTODAY lo intervistiamo alla fine della conferenza stampa de Il Santone 2, un ruolo che fa da ciliegina alle sue presenze in programmi importanti con Che Tempo che fa su Nove accanto a Fabio Fazio e company e Stasera Tutto è possibile su Rai2 condotto da Stefano De Martino.

È insieme a Carlotta Natoli e Rossella Brescia ha presentato la serie. Loro tre rappresentano anche tre tipi di comicità: la romana, la partenopea e la pugliese dando vita a battibecchi, incontri e confronti esilaranti.

L’altra novità è l’upgrade che in questa seconda stagione hanno le donne. Carlotta Natoli a.k.a Teresa diventa protagonista carismatica ma gli ostacoli che deve fronteggiare non sono pochi: oltre al sedicente santone Paolantoni, deve farsi valere perché il suo essere guida spirituale non è presa sul serio solo perché donna. Ecco che affila i denti si rimbocca le maniche del mundu e dimostra le sue capacità. Come se la spiritualità, nella realtà, delle cose debba avere necessariamente un unico genere.

Ma anche le altre donne della serie provando a riappropriarsi della loro identità cercando di tirare fuori i loro talenti.

La questione di genere, la ricerca di una propria identità, la capacità di ascoltare gli altri, la possibilità di costruire una comunità e il senso di essa sono alcuni dei temi toccati nella serie con tono leggero e divertito.

Intervista a Francesco Paolantoni

Quando è arrivata la proposta qual è stato il primo pensiero? E cosa proprio l'ha sorpresa una volta arrivato su quel set di una serie che di suo è molto particolare tenendo conto dell'operazione da cui parte?

“Sono stato lusingato da questa proposta di ‘sostituire’ Neri Marcorè. Siamo amici e lo stimo molto. Mi divertiva assai l’idea di fare un personaggio che è un totale cialtrone. In fondo, anch’io, sono un cialtrone professionista, anzi, l’ufficializzo (ride ndr). Sono arrivato in una famiglia artistica già affiatata e mi hanno accolto come a un parente. Io non avevo mai lavorato con nessuno di loro ma tutto è stato molto piacevole. C’è stata una sintonia immediata con Carlotta Natoli. Sono stato davvero molto bene”.

È un cast corale con combinazioni inedite soprattutto per l’accoppiata che formate lei e Carlotta Natoli. Come ci avete lavorato su questo incontro -scontro che incarna anche quello della comicità Napoli- Roma?

“E’ lo scontro tra due personalità completamente diverse. C’è Only Oscio, il mio personaggio, che vuole approfittare e guadagnare sulle persone per saldare i suoi grossi debiti. Poi c’è Teresa (Carlotta Natoli) che è pura che aiuta gli altri senza secondi fini. Poi, appunto, è divertentissimo l’incontro-scontro Napoli-Roma. Sono due lingue di estremo impatto, molto espressive. C’è stato questo connubio che ha da sempre funzionato. Siamo due caratteri che si misurano e vanno molto bene. Dal confronto tra Teresa e Only Oscio emerge una caratteristica che, secondo me, è molto preoccupante: il fatto che le persone sentano l’esigenza di aggrapparsi a tutti i costi a qualcuno. Le persone hanno il bisogno di lasciarsi guidare nel trovare le soluzioni ai loro problemi e questo rischia di spingerle nelle mani di cialtroni, solo perché magari con furbizia si sanno vendere bene come guide spirituali come nel nostro caso. Ovviamente, noi ci abbiamo giocato moltissimo, ma è un fatto reale visto che siamo in un po' tutti allo sbando in questi tempi dove più tutto vacilla un’ideologia”.

I nodi centrali della serie che in questa stagione vengono fuori sono il senso di comunità e quello del Leader di quartiere che non sempre fa bene. Tutto è ambientato a Centocelle, però anche a Napoli ci sono tante realtà come quella popolare di Centocelle in cui si avverte il senso di comunità. Infatti la serie potrebbe funzionare benissimo anche qui per lo spaccato che racconta.

“È giusto, noi ce l’abbiamo questo senso di comunità, però dobbiamo anche stare molto attenti perché il leader di quartiere è assai pericoloso. O meglio, in assoluto, il leader è pericoloso. Parlando seriamente, a Napoli quelli che anni fa potevano ritenuti leader di quartieri erano i guappi, che ovviamente si sono dimostrati pericolosi perché di fatto erano malavitosi, per un periodo, anche i camorristi erano leader di quartiere, per cui è necessario stare molto attenti e non lasciar prendere il sopravvento a determinate dinamiche dettate dal potere. Il senso di comunità avrebbe molto senso e sarebbe bello se realmente ci aiutassimo l’un l’altro come gruppo senza affidarsi a qualcuno che si proclami leader. Centocelle è un quartiere popolare di Roma come i Quartieri Spagnoli, dove io sono nato per cui ci sono delle cose li avvicinano ma che sono tipici in tutti i quartieri popolari di ogni Metropoli. Le caratteristiche sono più o meno uguali”.

Lei è un volto familiare della tv italiana, simbolo di alcuni dei programmi televisivi più fortunati. Potrebbe essere così anche per Il santone 2 dando nuova linfa alla serie? Essendo una garanzia, potrebbe diventare anche un riferimento per un certo tipo di serialità.

“Io lo spero! Questa popolarità raggiunta dalla mia presenza in ottimi programmi, mi auguro possa fare da veicolo per far funzionare questo personaggio e l’operazione di sé. Generalmente, fare da traino a un progetto fa parte del momento di successo che si vive. In questo caso poi ci terrei molto…”

Dopo Il Santone 2 quali strade potrebbero aprirsi?

“Qui faccio a tutto tondo l’attore, che poi è il mio mestiere, perché interpreto un personaggio vero e proprio ed è abbastanza diverso da quello che faccio a Tale Quale Show piuttosto che a Che Tempo che fa. Ne Il Santone ci sono un copione e un ruolo ben definiti. Mi farebbe davvero piacere che questo personaggio conquisti il pubblico perché entra nelle corde della mia formazione”.

Ma al tavolo di Che tempo che fa è arrivata la signora Cira…

“Ah, la dolce signora Cira!!! In Che Tempo che fa, in STEP e Tale Quale porto una comicità attoriale, con tutto il mio bagaglio d’attore. Sono me stesso ma recito la parte divertente del Francesco sbeffeggiato da Fabio Fazio e gli altri componenti del tavolo. Ed è pure credibile, spesso è capitato che per strada mi chiedessero come mai io non reagisca (ride ndr). A Step invece interpreto il tizio che si arrabbia con il regista Colabrodo. In ogni caso recito basando tutto sull’improvvisazione. La nostra signora Cira è un nuovo personaggio che interpreto…

Bè, la signora Cira ha tutte le carte per diventare un personaggio cult come quelli creati durante Mai dire gol e altre trasmissioni.

È vero, è una di quelle maschere che nasce su quella scia. Mi piace molto interpretarla. È una donna molto tenera, pacata. È una di quelle napoletane di un certo garbo”.

Stasera tutto è possibile è tornato più forte di prima. Non è poco Iniettare per due ore e più una dose di buon umore alle persone allontanandole letteralmente dai loro problemi quotidiani. Di questo penso che ne siate anche consapevoli.

“Ne siamo molto consapevoli. Il miracolo è proprio quello che ci divertiamo tra di noi e lo facciamo si con molta leggerezza ma con la consapevolezza che chi ci guarda lo alleggeriamo per un po'. La cosa più bella è che ci ringraziano perché è come se fossimo una sorta di infermieri dell’anima. È come se per noi ora fosse una missione che facciamo divertendoci e anche tanto. Non sappiamo mai ciò che accade e cosa diremo. Questo è fondamentale per questo programma”.

Sicuramente la complicità che c'è tra voi unito al fatto che vi divertite sul serio è il fattore X di Stasera Tutto è possibile. Ma se dovesse lei indicarne un altro quale potrebbe essere?

“Secondo me il fatto di giocare con quello che per un attore è importantissimo, ossia, la commedia dell’arte. È proprio una trasmissione dove si mette in pratica la commedia dell’arte. Da un pretesto anche scemo perché i giochi che facciamo non sono cervellotici, alcuni sono anche sciocchi, ma è il pretesto per mettere in scena l’improvvisazione e l’esperienza degli attori. Viene fuori un vero miracolo. Ovviamente, ci voglio le persone giuste. Per fortuna, tra noi, si è creata un’armonia meravigliosa. Abbiamo costituito una compagnia vera e propria essendo alcuni di noi fissi nel programma. È come se fosse una compagnia che di volta in volta ospita artisti diversi che entrano subito in sintonia con noi e viene fuori qualcosa di magico.”

Tante le cose buone quest’anno, ma tra le peggiori c’è il campionato del Napoli.

“Eh, io sono rassegnato da un bel po'. Ormai si è capito che non è l’anno giusto, opposto a quello precedente. È come se i giocatori fossero altre persone. Lo stiamo tutti vivendo con una rassegnazione che in alcuni momenti diventa rabbia perché rispetto all’anno scorso la differenza è abissale. Ci sono stati dei tentativi però, che dobbiamo fare, è andata male. È fatta, ci dobbiamo abbracciare la croce”.