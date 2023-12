Iene ad Afragola con Giulio Golia: il motivo

Le Iene ad Afragola per Masseria Ferraioli, bene confiscato alla camorra, negli scorsi mesi sotto attacco della malavita con dei raid.

"Ieri sera ho avuto la gioia di incontrare l'inviato del programma televisivo Le Iene, Giulio Golia - dichiara il sindaco di Afragola, Antonio Pannone - mi ha fatto alcune domande sulla Masseria Ferraioli, il più grande bene confiscato alla criminalità organizzata della Città metropolitana di Napoli, ed ho ovviamente risposto a tutto ciò che mi è stato chiesto".

"Sono certo che dopo questo confronto risulta confermato ciò che vado ripetendo da mesi: il centro di accoglienza per le donne vittime di violenza va completato e reso operativo superando i ritardi del passato; non è prevista la costruzione del canile nell’area della masseria; lo svincolo autostradale va realizzato come impongono le sentenze del Consiglio di Stato e gli esiti della conferenza dei servizi conclusasi nel dicembre 2021. Per me è stato un onore essere intervistato da un programma televisivo di grande seguito che contribuisce a far capire come stanno le cose a tanti italiani”.