Mad in Italy, Gregoraci, Gigi e Ross di nuovo insieme su Rai2 per il nuovo show | VIDEO e FOTO

Da Made in Sud a Made in Italy? No, no, è Mad in Italy, senza ‘e’.

Un lapsus comprensibile perché, da lunedì 29 gennaio su Rai2, i comici Gigi e Ross con la showgirl Elisabetta Gregoraci ritornano all’Auditorium degli Studi Rai di Napoli per presentare un comedy show. I punti in comune però con il lo storico format comico che proprio loro tre hanno contribuito a rendere un piccolo cult finiscono qui.

Mad in Italy un programma totalmente nuovo, in cui l’idea di comicità cambia approccio. Saranno sei puntate dove i comici protagonisti (circa 30 per ogni puntata) fotograferanno i tempi che stiamo vivendo, attento ai cambiamenti con i nuovi linguaggi che si stanno imponendo e ai trend attuali, ovviamente con tantissima ironia.

Comicità e il sapore del varietà

Elisabetta Gregoraci, Gigi e Ross sono affiatati, essere per tanto tempo al timone di Made in Sud li ha fatti conoscere bene tanto che sanno le corde dove possono puntare. Un trio collaudato fondamentale per lanciare Mad in Italy che per quanto sia uno show più scritto del solito, quella dose di improvvisazione non può mancare.

Da Made in Sud sono cresciuti molto professionalmente e inevitabilmente sul palcoscenico di Mad in Italy lo porteranno per dare leggerezza a uno show dove oltre alla comicità, ci sarà anche il sapore del Varietà ispirati dai programmi che sono entrati nella storia della tv. Anche la scenografia con i suoi colori caldi dove dominano i toni del rosso e del fucsia, illuminata dai led, conferisce suggestioni e rievocazioni creando un’atmosfera che si rifà al grande varietà televisivo.

Il trio interagirà a viva forza con la band di Stefano Palatresi a cui è affidata la parte musicale dello show facendo anche degli omaggi a canori ai miti e grandi coppie dello spettacolo.

L’interazione continua tra l’orchestra, i comici ed i conduttori. È proprio questa la particolarità, non una sequenza di numeri dei comici, ma una interazione con i conduttori, l’orchestra, i comici giocosa, continua e tutto rigorosamente live.

Tanti modi diversi di raccontare la comicità da parte di un nuovo gruppo di comici, unito in un solo scopo: divertirsi e divertire.

Lo show porterà il pubblico al centro di uno spettacolo ricco di ospiti, sketch, musica, personaggi e monologhi proprio perché i protagonisti saranno proprio i comici, con una alternanza sul palco sia di quelli già amati dal grande pubblico che di quelli nuovi.

Tutto è top su queste sei puntate. Le poche cose che hanno rivelato durante la conferenza stampa al CPTV Rai di Napoli i presentatori e gli autori, capitanati da Antonio Azzalini che ha firmato programmi come Made in Sud e Furore, è che alcuni dei comici saranno fissi e che il 13 febbraio, alla vigilia di San Valentino, una delle puntate avrà come tema l’amore.

Comici da tutta Italia

Da un po’ su Rai2 manca un programma comico quando la nuova Tunnel Produzioni ha portato all’Intrattenimento Prime Time della Rai quest’idea, subito viene colta l'occasione per pensare a qualcosa di nuovo da Made in sud.

Prima di tutto si parte dalla selezione dei comici per raccontare vizi, virtù e folli di questa nuova società. Prima di tutto, si sono fatti in tutta Italia dei laboratori durati tre mesi. Un passo essenziale per cercare di sperimentare nuovi linguaggi e in tre mesi di laboratori si è ricreata quella complicità e quel clima conviviale che imprescindibile per far ridere. Tutto è curato e altramente professionale ma se non ci si diverte è dura far ridere la gente.

Una cosa che hanno ben capito Gigi e Ross che sono stati dei punti di riferimento, soprattutto, per le giovani leve della comicità che hanno partecipato ai laboratori e che vedremo in Mad in Italy. In questo show come comici faranno un passo indietro per dare spazio e, laddove sarà richiesto, diventeranno spalle dell’artista di turno.

Per loro è un ritorno alla conduzione di un programma Rai che attira attenzione dopo un anno in cui si sono cimentati in prove diverse. C’è stato il teatro autoriale in costume di Vico Sirene di Fortunato Calvino in cui danno volto e voce a due ‘femminieli’ come la storia del testo li identifica e poi le performance fortunate in Gialappa’s show. Avventure che li hanno messi alla prova nel loro ecclettismo e che potrebbero inserire nei momenti di varietà di Mad in Italy