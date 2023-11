Grande Fratello, Ciro Petrone lascia la casa: i motivi dell'addio

Ciro Petrone lascia volontariamente la casa del Grande Fratello. L’attore napoletano, celebre l'interpretazione nel ruolo di Pisellino in Gomorra di Matteo Garrone, è stanco e non ha più stimoli e dunque ha lasciato la casa definitivamente.

La decisione è avvenuta nel corso della ventunesima puntata del reality show, in onda stasera su Canale 5. Dopo la squalifica dall’edizione Vip di Temptation Island del 2019, dunque arriva l'abbandono al Gf per Petrone.

Il fratello nella casa e i motivi dell'addio

La produzione per convincere Ciro a proseguire la sua avventura nella Casa ha deciso di invitare il fratello Vincenzo che, però, non è riuscito a convincerlo. "Non dormo bene, mi sveglio, sono nervoso, non mi diverto, non sono me stesso. Non è giusto restare qui se non sono me stesso, per rispetto delle persone che guardano e per rispetto dei miei amici. Non sono più io, non ce la faccio più. Ho superato tutti i miei limiti, io mi conosco bene. Ho fatto di tutto. La situazione è questa. Ho lavorato già su me stesso, ho superato alcuni miei limiti ma ora non ce la faccio più", le sue motivazioni.