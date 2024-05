Gomorra, 10 anni dopo la serie che ha rivoluzionato il "genere" e conquistato 190 territori nel mondo

Era il 6 maggio del 2014 ed esordiva su Sky la prima stagione di un titolo che in pochi anni avrebbe scritto alcune delle pagine più entusiasmanti della storia della TV italiana, conquistando poi il mondo: “Gomorra – La serie”. In occasione dei 10 anni dal debutto, i protagonisti della serie dei record si ritrovano per lo speciale GOMORRA – LA SERIE: 10 ANNI DOPO. Marco D’Amore (Ciro Di Marzio), Salvatore Esposito (Genny Savastano), Fortunato Cerlino (Don Pietro), Maria Pia Calzone (Donna Imma), Ivana Lotito (Azzurra) e Cristina Donadio (Scianel) – ma non mancheranno sorprese e partecipazioni speciali – di nuovo insieme per ricordare e celebrare l’avventura vissuta sul set, ripercorrendo quel viaggio che ha cambiato le regole della serialità italiana, e le loro vite.

Lo speciale debutterà sabato 25 maggio (in prima serata) su Sky Atlantic e in streaming su NOW, e sarà disponibile anche on demand. In più, dal 25 maggio al 2 giugno Sky Atlantic +1 diventa Sky Atlantic Gomorra, un canale interamente dedicato all’iconica serie Sky Original prodotta da Sky e Cattleya – parte di ITV Studios. Oltre alle maratone delle cinque stagioni di “Gomorra – La serie” e al film “L’immortale” per la regia di Marco D’amore, ponte fra la quarta e la quinta, il pop-up channel (alla posizione 111) proporrà i contenuti speciali che hanno raccontato il dietro le quinte delle diverse stagioni della serie nata da un’idea di Roberto Saviano. Inoltre da oggi, a 10 anni esatti dal 6 maggio 2014, è disponibile per tutti sul canale YouTube di Sky il primo episodio di Gomorra.

58 episodi e un film di grande successo, per un’epopea nera che ha fatto il giro del mondo a partire dalle strade delle periferie di Napoli, crocevia di sanguinose lotte per il potere, soldi, amore e morte. Un racconto a tinte foschissime, pieno di personaggi indimenticabili e colpi di scena da gelare il sangue. Che ha fatto di quelle periferie il simbolo di tutte le periferie del mondo. E che si appresta a tornare: Sky e Cattleya, come già annunciato, sono infatti al lavoro su un prequel che racconterà l'ascesa criminale del boss Pietro Savastano, da quando era solo un ragazzo di strada fino a diventare il più importante e spietato boss di Napoli. Alla sceneggiatura Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli.

Amatissima in Italia e la più popolare delle serie italiane anche all’estero (dati Parrot Analytics): per due volte Gomorra è stata inserita dal New York Times sul podio della prestigiosa classifica delle migliori serie dell’anno, nel 2017 per l’autorevole quotidiano americano è tra le prime 5 migliori produzioni internazionali (non americane) del decennio.

Dal debutto su Sky nel 2014, “Gomorra – La serie” ha conquistato più di 190 territori nel mondo, ottenendo numerosi riconoscimenti di pubblico e critica. Un racconto ancora oggi, 10 anni dopo, in grado di competere ad altissimo livello con le più acclamate serie internazionali, grazie all’indiscussa qualità produttiva e di scrittura e a un cast di talenti straordinari.

Scritta da Leonardo Fasoli, Stefano Bises e Maddalena Ravagli con Ludovica Rampoldi, Giovanni Bianconi, Filippo Gravino, Enrico Audenino, Monica Zapelli e naturalmente Roberto Saviano, dal cui bestseller la serie è tratta, “Gomorra – La Serie” ha visto avvicendarsi diversi registi dietro alla macchina da presa delle varie stagioni: varata da Stefano Sollima, proseguita con Francesca Comencini, Claudio Cupellini, Marco D'Amore, Claudio Giovannesi, Enrico Rosati e Ciro Visco. Nei panni di personaggi divenuti iconici, un cast ormai celebre: Marco d'Amore, Salvatore Esposito, Fortunato Cerlino, Maria Pia Calzone, Cristiana Dell'Anna, Arturo Muselli, Cristina Donadio, Ivana Lotito, Loris De Luna e Marco Palvetti.