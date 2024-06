Gigi D'Alessio strega l'Italia: boom di ascolti tv per il concerto di piazza del Plebiscito

“Gigi- Uno come te- L’emozione continua” sbanca l'Auditel di giovedì 13 giugno, conquistando 2.527.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale5 il secondo e ultimo appuntamento con la terza stagione di Sissi ha raccolto 1.548.000 spettatori con uno share dell’11%. Su Rai2 il documentario su Marcello Lippi Adesso vinco io 556.000 spettatori pari al 3%.

Sul palco di Piazza del Plebiscito è stata una grande festa in musica con storie, risate, in uno show coinvolgente ed emozionante, con la partecipazione di tanti amici e colleghi del panorama musicale e televisivo, tra cui: Alessandra Amoroso, Annalisa, Arisa, Boomdabash, Francesco Cicchella, Clementino, Elodie, Ernia, Geolier, Guè, Lda, Fiorella Mannoia, The Kolors, Umberto Tozzi e altre straordinarie sorprese.

Una serata per cantare insieme a Gigi le canzoni più amate, con una scaletta che percorre oltre 30 anni di carriera fino ad arrivare ai nuovi brani dell’album “Fra”, e scoprire l’identità misteriosa della voce nel singolo “NU DISPIETTO” che ha scatenato tra i fan il toto-nomi.

Anche quest’anno Gigi D’Alessio sostiene la Fondazione Santobono Pausilipon e l’ospedale pediatrico di Napoli con una raccolta fondi solidale il cui ricavato sarà dedicato al progetto di assistenza domiciliare “Curare a casa”. Si potrà donare inviando un SMS solidale al numero 45592, attivo dal 7 giugno al 14 luglio.

“GIGI – UNO COME TE – L’EMOZIONE CONTINUA” è realizzato da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time e prodotto da Friendstv e GGD. Un programma di Gigi D'Alessio, Giovanna Salvatori, Sergio Rubino, Simone Di Rosa, Paola Vedani, Martino Clericetti, Vittorio Ripoli, con la regia Luigi Antonini