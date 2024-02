Geolier a Sanremo: "Parlo il napoletano del duemila. I ragazzi mi capiscono"

Una pizzeria napoletana a Sanremo come quartier generale e una trentina di amici al seguito. Così Geolier sta affrontando il Festival: "Ci sentiamo sempre a casa. Giriamo in 30, 40, tutti da Napoli - racconta a Roberta Marchetti per Today - Siamo una famiglia. Qui ci sono 30 persone, solo 5 lavorano. A me serve questo in ogni posto del mondo".

La sua canzone, "I p' me, tu p' te" - in dialetto napoletano - è stata al centro di una polemica sollevata proprio da alcuni concittadini, tra cui lo scrittore Maurizio De Giovanni, che lo ha accusato di aver stravolto la grammatica. Critiche che non lo sfiorano: "Il napoletano non ha grammatica, ha abitudini. La lingua napoletana è cambiata di generazione in generazione. Io sono del 2000, parlo il napoletano dei ragazzi. Mi rivolgo a loro e loro mi capiscono. Il napoletano si è sempre evoluto. Da 'io te vurrìa vasà' a 'io te voglio vasà', 'tu voless' vasà'. Ma in tutte le lingue è successo questo. Anche Tupac ha inserito slang in americano. È licenza poetica. Io parlo il napoletano dei rioni, quello dei ragazzi". Ma ci tiene a precisare che non è stato lui il primo: "Alessandro Siani ha sdoganato il napoletano rionale, più facile, masticabile". Amadeus ha fatto sapere di aver cambiato regolamento per permettergli di partecipare con una canzone in dialetto, ma non è stata una richiesta del rapper: "Non c'è stato nessun paletto da parte mia, però se non fosse stato in napoletano non sarei venuto".

"Non sono Pino Daniele o Maradona"

"A Napoli è tutto diverso. È un ecosistema a parte, un'altra nazione. Le persone di Napoli sanno che mi hanno creato, sono di loro proprietà. Loro lo sanno e io lo so. I ragazzi di Napoli mi vedono come un loro amico che ce l'ha fatta. Io non sono Maradona, non sono Pino Daniele, sono io e sono molto meno di queste persone. Io mi limito a rappresentare loro nei comportamenti, nel linguaggio. Spero che i ragazzi prenderanno d'esempio la mia storia, non me - conclude - e che provino sempre a fare quello che gli piace".