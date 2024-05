Belve, Francesca Pascale: "Berlusconi è stato il mio primo uomo. Tutti sapevano che ero anche lesbica"

Francesca Pascale è stata intervistata da Francesca Fagnani nella trasmissione Belve in onda su RaiDue. Tanti gli argomenti affrontati dall'ex compagna di Silvio Berlusconi (49 gli anni di differenza tra i due), che non si risparmia e fornisce il suo racconto personale e politico degli anni vissuti accanto all'imprenditore scomparso il 12 giugno scorso, ma non solo.

"Berlusconi è stato il mio migliore amico, un padre, un amante perfetto"

"Da ragazzina nutrivo il desiderio di cambiare casa, perché mi sentivo stretta. Non è vero che ho avuto una storia con una insegnante da giovane, ma mi hanno sempre affascinato le donne più grandi. Da sempre, sin da bambina, da quando avevo otto anni provavo attrazione sia per donne che uomini. Berlusconi l'ho sempre trovato straordinario. Era davvero affascinante. Gli devo totale gratitudine. Mi ha fatto raggiungere tutti i sogni. È stato il mio primo uomo con cui sono stata. Il mio migliore amico, un padre, un amante perfetto e un maestro. Avevo 20 anni quando ho iniziato a frequentarlo. Abbiamo sempre avuto un rapporto aperto da entrambe le parti, ma non ne sentivo il bisogno. Non sono diventata lesbica dopo, ma lo sono sempre stata e tutti sapevano. Mi fa arrabbiare che dicano che l'ho ingannato", spiega Francesca Pascale alla giornalista.

"Con Paola Turci

Sul rapporto con la moglie Paola Turci, Francesca Pascale afferma: "Mi seguivano i droni per capire con chi andassi a dormire. Le foto con Paola Turci sulla barca sono state fatte fare da una persona dell'entourage di Berlusconi che non mi sopportava. Si voleva consegnare tutto l'elettorato di Forza Italia a Salvini. Sono stati molto aggressivi".