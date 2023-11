Barbara Foria in tv con Pazzi di Napoli: “Il mio sogno è condurre la gente per i vicoli della città” | VIDEO

La comica napoletana conduce con Fabio Esposito il nuovo cooking show in onda su Food Network, un viaggio all’insegna del buon cibo partenopeo, girando in lungo e in largo alla scoperta dei sapori. Ogni puntata avrà un itinerario suggerito da una famiglia napoletana

Stare attorno a una tavola apparecchiata dove c’è del gustoso cibo da condividere, complice un buon calice di vino, è un modo semplice per rompere il ghiaccio con le persone, soprattutto a entrare in contatto con coloro più spigolosi. Si è facilmente predisposti ad aprirsi, a raccontare le proprie storie. Mangiando le inibizioni e le ritrosie verso l’altro calano. È il tassello essenziale su cui si poggiano l’attrice comica e speaker Barbara Foria e l’imprenditore Fabio Esposito per condurre Pazzi di Napoli, il nuovo programma in onda ogni giovedì dalle ore 22 su Food Network.

Prodotto da CastaDiva per Warner Bros. Discovery, in sei puntate da 60 minuti Foria ed Esposito vivranno un viaggio all’insegna del buon cibo partenopeo, girando in lungo e in largo alla scoperta dei sapori e delle tradizioni della città. A suggerire le tappe del loro itinerario sarà una famiglia napoletana, che al termine della giornata li aspetterà per una cena con i fiocchi.

Dalla pizza a portafoglio alle sfogliatelle, dalla genovese che, per dirla come Barbara Foria, commuove ai peperoni mbuttunati, per poi fare una toccata e fuga nella zona della stazione centrale per assaggiare ‘o cuzzetiello o a San Biagio dei Librai per provare i taralli.

Due outsider in tv

Per guidare gli spettatori tra i salotti buoni e i vicoli con il loro folklore Food Network punta su due napoletani doc noti per percorsi professionali lontani dal mondo del food e delle conduzioni dei programmi tv, ma che hanno un’autentica venerazione per il cibo.

Dall’anno scorso lo stilista Fabio Esposito si è affacciato alla conduzione proprio su Food Network con uno dei programmi più graditi dalla rete, Pazzi di Pizza accanto a Sal Da Vinci, dimostrando di essere un cuoco provetto ai fornelli e un gran conoscitore della cultura culinaria.

Barbara Foria viene dal teatro, dalla radio e in tv è note, prevalentemente, per le sue imitazioni come quelle delle giornaliste Serena Bortone e Myrta Merlino. Da un paio d’anni però i tv non è stata chiamata solo come attrice comica ma anche come opinionista di alcuni programmi d’attualità e come giurata di show come Cortesie in Famiglia.

Deporre seppur momentaneamente le maschere per approdare alla conduzione non stupisce dopo gli esperimenti dell’ultimo periodo.

Quando la incontriamo su ZOOM non le dispiacerebbe alternare la carriera d’attrice a quella di presentatrice proprio di programmi on the road come Pazzi di Napoli in cui la maggior attrazione è il rapporto con la gente comune.

Quando le chiediamo se auspica che l’esperienza di conduttrice si possa bissare aprendo una nuova strada per lei è super positiva: “Condurre altri programmi in tv? Mi piacerebbe tanto. Sarei contenta di entrare nel cuore degli spettatori con Pazzi di Napoli. Sarebbe bello se dopo aver visto pazzi di Napoli siano anche che pazzi di Barbara Foria” dice l’attrice durante la nostra intervista “Sarei contenta di condurre con allegria programmi come questo. Il mio sogno è proprio questo: condurre la gente per i vicoli della città”.

Lei ed Esposito hanno una sintonia perfetta. Si compensano. Sanno dosare la loro leggerezza all’empatia, ingrediente necessario per un programma come Pazzi di Napoli in cui entrano a casa delle persone che scelgono di condividere con loro non solo un piatto o il loro luogo preferito in città, ma decidono di raccontare un pezzo della loro vita.

Sono famiglie che provengono dai quartieri alti e da quelli più popolari della città, che fanno parte di differenti ceti sociali di aprirsi con questi due outsider.

“Dietro a ogni piatto c’è una storia dove emergono le esperienze dei napoletani, quelli per bene” spiega la Foria.

Nelle sei puntate vengono fuori anche le vicende di alcuni giovani imprenditori i quali dopo essersi formati all’estero o in altre città dell’Italia, decidono di ritornare a Napoli per investire sul territorio portando osando nel portare avanti idee innovative.

Un’inedita Barbara Foria

Dopo la laurea in giurisprudenza, Barbara Foria è tra quei napoletani che hanno lasciato Napoli per studiare a Milano per diventare attrice. Appena può subito coglie l’occasione per tornare nella sua città che per lei, tra i mille colori che ha, prevale il rosso come quello del ragù o dei pomodori sulla pizza Margherita.

Quando parla di Pazzi di Napoli le brillano gli occhi perché ha mostrato al pubblico un lato inedito di lei soprattutto nel confronto con le persone che li hanno ospitati. Qualora ci fosse una seconda stagione del programma non vedrebbe l’ora di registrare le nuove puntate che la porterebbero insieme a Fabio Esposito in lungo e in largo per la città e a scoprire luoghi nuovi.

Ma non solo Pazzi di Napoli l’hanno portata in città e nei suoi dintorni mostrando una Barbara inedita.

Due commedie che usciranno al cinema sono state girate qui: Chi ha rapito Jerry Calà? di e con Jerry Calà e “Il mio regno per una farfalla” con la regia di Sergio Assisi.

“Due film divertenti in cui interpreterò due ruoli inaspettati” rivela “Pur essendo una commedia ne Il mio regno per una Farfalla Sergio mi ha immaginato per un ruolo da cattiva e in questo film lo sono proprio tanto. Io poi sono una donna che adora intraprendere avventure diverse e fare cose lontanissime le une dalle altre. Altrimenti mi annoierei”.

Accanto a Jerry Calà, Barbara gioca sulla comicità allo stato puro. Ammette, però, che proprio l’essere stata scelta da Calà è ciò che l’ha sorpresa di più: “All’inizio pensavo fosse uno scherzo. Mi ha contattato su Instagram lasciandomi il suo numero chiedendomi se potevo chiamarlo. Quando ho digitato il numero ero titubante, invece era proprio lui proponendomi se volevo essere nel suo film. Ho accettato subito. Al contrario del film di Assisi, in Chi ha rapito Jerry Calà? Il mio personaggio sarà molto materno. Vi stupirò!”.