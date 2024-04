Emma in gita a Napoli nei luoghi che più ama. Geolier le propone un feat: la cantante si commuove

Emma Marrone in gita a Napoli. L'artista leccese ha deciso di portare Nicolò De Vitiis, inviato delle Iene nel capoluogo campano: "Mi piace quando devo staccare con la testa. A Napoli comando io", spiega la cantante.

Nelle 48 ore trascorse nel capoluogo campano, Emma ha fatto tappa nel ristorante "Da Dora", dove ha ordinato pasta e fagioli alla pescatora, il suo piatto preferito.

Emma ha poi ricevuto una telefonata da Geolier che l'ha invitata nel suo studio di registrazione. L’incontro si è trasformato in una occasione per far nascere un duetto. Il rapper, arrivato secondo al Festival di Sanremo 2024, ha, infatti chiesto alla collega di collaborare nel suo prossimo disco, promettendo di ricambiare presto il favore. Emma è apparsa contenta e commossa per il feat, "non me l'aspettavo mi ha fatto emozionare la proposta', di cui non sono state fornite però anticipazioni o date.

Tappa la sera in pizzeria da Concettina ai tre Santi nel rione Sanità dove l'artista si è improvvisata pizzaiola con risultati sorprendenti. Tour finale a Marechiaro con pranzo vista mare da sogno.

Tra gli argomenti trattati nel servizio, che la riguardano da vicino, anche la fecondazione assistita, il dolore per la morte del padre e la paura di morire per il tumore che le fu diagnosticato nel 2009.