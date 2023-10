Tornano 'I bastardi di Pizzofalcone', Gassmann: "Piace perché non si vede solo il male di Napoli"

Gassmann torna in tv con "I bastardi di Pizzofalcone" dal 23 ottobre su RaiUno. La serie, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, è diventata un cult tra gli appassionati, con ottimi riscontri anche di spettatori.

In un'intervista rilasciata a Renato Franco sul Corriere della Sera, l'attore, che interpreta l’ispettore Lojacono, ha svelato i segreti del successo della serie tv: "La scrittura, che viene dai romanzi di Maurizio de Giovanni; il cast, che è fatto da attori di altissimo livello, chiaramente escludendo me dal giudizio; la città di Napoli, di cui non si vede solo il male; dopo tante serie dove viene univocamente descritta come un luogo infernale, dove non c’è possibilità né di perdono né di rivalsa".

Somiglianze con il personaggio

"Di simile con l’ispettore Lojacono c’è che siamo due persone non particolarmente chiacchierone; nella vita non sono uno che parla tanto, sono piuttosto un osservatore", spiega l'artista.