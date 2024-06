Antonella Clerici operata: "Dovevo andare al concerto di Gigi D'Alessio a Napoli. Poi lo tsnunami: ciao ovaie"

Intervento chirurgico per Antonella Clerici alle ovaie. A darne notizia la stessa conduttrice tv su Instagram, che ha dovuto dare perciò forfait ad uno dei concerto di Gigi D'Alessio in piazza del Plebiscito: "Come sempre voglio essere sincera con voi e raccontarvi cosa mi è successo perché questo possa ricordare a tutti l'importanza della prevenzione. Giovedì scorso - racconta Clerici - arrivo a Roma con l'idea di stare vicino a un'amica e di andare a Napoli al concerto di Gigi D'Alessio. Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da lì parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene"

"Ringrazio nell'ordine degli accadimenti il mio bravissimo diagnosta ginecologo Antonio Tafuri, la mitica Adriana Bonifacino che è stata sempre al mio fianco con dolcezza, fermezza e competenza e affetto. Ultimo ma determinante il Prof Enrico Vizza straordinario professionista, dotato di un'empatia contagiosa. La sua frase prima di entrare in sala operatoria: 'Stia tranquilla, al resto ci penso io'. Non la dimenticherò". Infine i ringraziamenti all'Ifo Regina Elena San Gallicano di Roma, all'equipe del professor Vizza e a tutte le infermiere e infermieri."Adesso un po' di convalescenza. A presto", conclude.

La notizia su Today.it.