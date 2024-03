Amici 2024, via al serale: due i giovani artisti napoletani in gara

Prende il via sabato 23 marzo il serale di Amici 2024, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5.

Sono due i giovani artisti napoletani in gara che rientrano tra i 'magnifici' 15 che si contenderanno la vittoria finale. Si tratta della ballerina Gaia De Martino, classe 2001, e del cantante Salvatore Moccia in arte "Petit", nato a Roma da padre napoletano, che scrive anche molti dei suoi testi in lingua partenopea.