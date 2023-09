Alessandro Siani torna alla conduzione di Striscia la Notizia: con lui Vanessa Incontrada

Alessandro Siani torna alla conduzione di Striscia la Notizia. L'attore napoletano guiderà il tg satirico di Canale 5, al via della sua 36esima stagione, in coppia con Vanessa Incontrada.

Delle 56 puntate che Siani ha diretto fino a questo momento, 50 sono state proprio in compagnia di Vanessa Incontrada. La loro ultima apparizione insieme risale al 22 ottobre 2022. Un feelling tra i due che si è consolidato nel tempo: "Io e lei siamo come l’acqua e il sale. Quando la vedo mi sciolgo, se non c’è lei è come se fossi una macchina senza benzina. Diciamo di più, una fattura senza Iva", è quanto ha dichiarato il comico partenopeo a proposito della collega, durante la conferenza stampa del 21 settembre di presentazione della nuova stagione di Striscia.