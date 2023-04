Tony Colombo: L"l'amore che voglio". Il nuovo singolo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

TONY COLOMBO "L'AMORE CHE VOGLIO" IL NUOVO SINGOLO IL SENTIMENTO CONTRO OGNI PREGIUDIZIO PROTAGONISTI SPECIALI IDA E ANGELO LA FORZA DELLA MUSICA PER ABBATTERE LO STEREOTIPO DELLA DISABILITÀ IL VIDEO IN POCHE ORE GIA' VIRALE SU YOUTUBE: guarda qui il video. Tony Colombo- "L'Amore che voglio" Tony Colombo, cantore per eccellenza del romanticismo pop napoletano, torna con un nuovo singolo, “L’amore che voglio”, pronto a raccontare una nuova favola che scardini i preconcetti dell’amore e delle sue svariate forme. L’artista di origini siciliane che oramai da tempo cavalca le vette delle classifiche d’ascolto, torna a distanza di un anno da “L’Ultimo, suo ultimo disco e “Facimme Ammore”, singolo da quasi 1 milione di visualizzazioni su YouTube. Con “L’amore che voglio”, Tony Colombo torna protagonista per raccontare un amore i cui confini oltrepassano ogni preconcetto, due protagonisti d’eccezione, Ida e Angelo insieme da 18 anni, testimonial di un brano che non vuole soffermarsi sulla disabilità, ma sul senso profondo di un sentimento vissuto senza timori di etichette. “L’amore che voglio lo voglio da te”, canta Tony Colombo, nel suo nuovo singolo in una romantica confessione che esprime l’idea di una assoluta verità, quello di una dichiarazione spontanea in cui la dolcezza di un sentimento, l’amore, non conosce pregiudizio. Tony Colombo si fa ancora interprete appassionato di un racconto di coppia nel suo nuovo brano, “L’amore che voglio”, che unisce le liriche melodiche di una voce inconfondibile alle metriche ritmiche di una canzone che ha la capacità di mescolare la pop music alle sonorità più dance e ballabili. La particolarità del brano colpisce nel vestito visivo donato dal cantante in un videoclip firmato da Luciano Filangieri che ha la capacità di cogliere un segno profondo nel messaggio di testo. Le immagini, infatti, ci restituiscono l’idea di un amore vero, come quello ventennale di Ida e Angelo, che non conosce confini e che non può essere sminuito dalla diseguaglianza, tantomeno depotenziato da quella voglia di volersi che trascende lo stereotipo e che accende i riflettori su due protagonisti d’eccezione. “Ci tenevo, dice Tony Colombo, a mettere a disposizione la popolarità che deriva dal mio lavoro per un messaggio preciso, che il pregiudizio, e io ne so qualche cosa, è il male assoluto dei nostri tempi, e va sempre combattuto”. Crediti: “L’ amore che voglio” Testo: @lucabarbatostudio Musica: @tonycolombotv Arrangiamenti: @massimo_dambra Video regia Luciano filangieri Special guest Ida e Angelo Napoli 12.04.2023 Ufficio stampa Jesce Sole Comunicazione Email: comunicazione.jescesole@gmail.com Whatsapp: 366 11 39329