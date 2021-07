The longevity suite, il format di centri antiage più famoso d’Italia è sbarcato a capri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

(30-06-2021) The Longevity Suite mette un’altra bandierina sul territorio italiano. Il brand in franchising di centri estetici antiage posizionato nel settore del lusso, ha inaugurato il suo centro di Capri in via Le Botteghe,12. Congelare il tempo è la mission di The Longevity Suite. “Come cardiologo mi sono sempre impegnato nel migliorare la salute dei miei pazienti. Giorno dopo giorno il focus del mio lavoro si è spostato dalla cura alla prevenzione e alla diffusione di uno stile di vita più sano, che renda capaci di adattarsi al meglio ai continui cambiamenti della vita moderna” – Dottor Massimo Gualerzi, cofondatore e direttore scientifico del brand. Grazie alle avanzate tecnologie prese in prestito dal mondo della salute e ai 20 anni di ricerche condotte dal dott. Gualerzi e dal suo team, è stato presentato al mondo il Metodo Longevity che prevede il rallentamento del processo di invecchiamento attraverso il freddo, il detox e lo stile di vita consapevole. Alcuni dati sul brand • Nei primi 2 anni di attività sono stati inaugurati i centri di Milano, Roma, Cortina D’Ampezzo, Capri, Forte Dei Marmi, Porto Rotondo, Torino, Monza, Treviso, Parma, Prato e Conegliano. Nuove aperture sono previste a Modena, Bologna, Verona e Lugano. • È il più grande network in Europa di crioterapia ed il marchio n°1 in Italia nel Retail Antiage di lusso. • Il metodo alla base dei protocolli antiage del format è stato curato dal celebre dottor Massimo Gualerzi. • In un periodo di forte crisi per il settore beauty, la scelta di posizionarsi nel mercato del lusso si è dimostrata vincente, infatti il concept ha convinto gli investitori di Mamacrowd che hanno finanziato 500mila euro e un successivo aumento di € 1.000.000 a cui hanno partecipato nomi noti del mondo della moda come Marco Bizzarri amministratore delegato di Gucci. La comunicazione del marchio è curata in outsourcing da Elicasy, agenzia pubblicitaria specializzata in franchising che da 2 anni supporta il team di Marketing interno portando avanti la direzione creativa, la digital strategy, la grafica, i testi, i social media, la fotografia, il videomaking e le campagne pubblicitarie del marchio. Inoltre The Longevity Suite ha sposato il concetto di pubblicità sostenibile aderendo di iniziative quali Acquainbrick e Monidoor. Il marchio ha creato la sua linea di acqua a PH leggermente alcalino conservata in pack completamente riciclabili (Acquainbrick) e nei centri sono presenti impianti di digital signage Monidoor, ovvero segnaletica digitale che riduce lo spreco di carta provocato dalla stampa di volantini, locandine e cartelloni. “The Longevity Suite è l'esempio perfetto di brand positioning e di come si possa fondare un'azienda di successo partendo dalle idee e dalle competenze. Avanguardia tecnologica, metodo, entusiasmo e tanta professionalità. Un format in cui nulla è lasciato al caso, con le idee chiare su come rivoluzionare il proprio mercato di riferimento e il focus rivolto sempre sul cliente e sui risultati dei trattamenti. Vivo ogni giorno l'entusiasmo della squadra e del team di esperti, capitanati dal visionario CEO Luigi Caterino, e posso dire con certezza che si tratta di una famiglia in cui ognuno è mosso dalla voglia di dare il massimo”, ha affermato Davide Pierno, art director di Elicasy. ******** THE LONGEVITY SUITE Format di Centri Antiage con posizionamento luxury che integra anni di ricerca scientifica con le più avanzate tecnologie del mondo della salute e prodotti cosmeceutici di avanguardia con l’obiettivo di raggiungere il perfetto equilibrio tra bellezza esteriore e benessere mentale. ELICASY Agenzia di Comunicazione con il franchising nel DNA è specializzata nei servizi di pubblicità online e offline. Da 2 anni si occupa della comunicazione di The Longevity Suite curando la strategia comunicativa del marchio dal crowdfunding al lancio del brand nel mercato del beauty.