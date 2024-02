Mario Biondi e Maria Grazia Cucinotta a Napoli per solidarietà

Si terrà sabato 24 febbraio l'evento benefico "Un mondo di solidarietà", un spettacolo dai toni televisivi che andrà in scena nel Teatro Mediterraneo della mostra d'Oltremare di Napoli. Mario Biondi sarà l'ospite d'eccezione, mentre la madrina sarà la splendida Maria Grazia Cucinotta. La kermesse, giunta alla 15esima edizione, che vanta il patrocinio del Comune di Napoli, punta ad acquistare macchinari per l'Ospedale Santobono. Nello specifico, con i fondi raccolti dalla vendita dei biglietti verrà donato un elettromiografo di superficie per la valutazione della funzione muscolare dei bambini con patologie neurologiche od ortopediche.

La serata sarà condotta da Maria Mazza e Gianluca Impastato che presenteranno un mix di musicisti e comici. Oltre a Biondi e alla Cucinotta, sul palco del Mediterraneo saliranno, tra gli altri, Enzo Gragnaniello, Mariano Bruno, Mino Abbacuccio, Enzo&Sal, Neri per caso, Vincenzo Comunale.