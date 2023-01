La Lega Pallavolo Serie A informa che la gara tra QuantWare Napoli e Sabaudia, valida per la seconda giornata di ritorno di Serie A3 Credem Banca e in programma per domenica 8 gennaio 2023, è rinviata a data da destinarsi causa positività al Covid-19 di più di tre atleti della squadra ospite.

Napoli giocherà ad Aversa domenica prossima , 15 gennaio, per la gara che vale la terza giornata di ritorno.