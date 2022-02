Volley A3, Massa Lubrense batte Marcianise e infila la quarta vittoria in fila

Quarta vittoria infila e un totale di 26 punti che valgono al momento il settimo posto in classifica. La ShedirPharma Folgore Massa batte 3-1 il Marcianise e fa festa doppia, per la quarta vittoria in fila prima di tutto e poi Michele Deserio supera i suoi primi 100 punti in serie A. "È una bellissima emozione aver superato il traguardo dei 100 punti in Serie A: ringrazio la società,- ha commentato Deserio - e ovviamente i nostri due registi Daniele e Gianpio che mi hanno dato fiducia fin dai primi scambi. Abbiamo conquistato 3 punti di platino per la classifica, e vogliamo continuare a divertirci provando a dare fastidio a qualsiasi squadra"

Il primo set è combatutto a sprazi (11-11), la Folgor si porta sul 19-14 e poi però Marcianise accorcia 21-19; altro parziale da 24-20 e il finale dice 25-21. Continua il punto a punto che questa volta dura per tutto il set, fino al 21 pari quando Marcianise infila un break che vale il 21-24 e il finale dice 22-25 e quindi parità.

Entrambe le squadre sono agguerrite (10-10), il tabellone dice 15 pari e dopo 19-18 c'è un mini break di casa che vale il 24-20 e finale 25-21. Partenza 1-3 per Marcianise, la Folgore si porta sull'11-7, poi è di nuovo parità per il 17-17. Massa Lubrense allunga 23-19, finale 25-22.

Shedirpharma Folgore Massa: Illuzzi, Peripolli 7, Fantauzzo 18, Sorrenti 14, Pilotto 7, Deserio 9, Denza (L). Cambi: Aprea, Lugli 13, Gargiulo. N.e.: Pontecorvo (L), Imperatore, Conoci, Grimaldi. All: N. Esposito.

Volley Marcianise: A. Libraro, Carelli 20, E. Libraro 14, Montò 10, Ndrecaj 10, Vetrano 6, Vacchiano (L). Cambi:Siciliano, Faenza, Tartaglione. N.e.: Bizzarro (L), Iodice, Cucino. All: F. Racaniello.