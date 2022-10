Voglia di riscatto per la Fiamma Torrese, Vujko: "Possiamo crescere ancora molto"

La centrale italo-croata Marianna Vujko ha fatto il punto della situazione in casa Fiamma Torrese dopo l'esordio sfortunato dell'ultimo weekend. La squadra ha infatti perso nettamente il derby in trasferta contro la Luvo Barattoli Arzano ed è alla ricerca di riscatto.

Ecco le impressioni di Vujko, raccolte dai canali social della società: “La prima di campionato è sempre un terno al lotto: puoi vincere come perdere, ma questo non delinea il profilo di una squadra. Sicuramente la prestazione non è stata delle migliori, è inutile nascondersi, però, da questa partita abbiamo capito quali sono i fondamentali da cui ripartire. Sabato, sicuramente, faremo di tutto per riscattarci”.

L'emozione per l'esordio al PalaPittoni sarà inevitabile: “Il PalaPittoni è sempre stato ostico per gli avversari. Il nostro pubblico riesce a creare un ambiente caldo e darci il supporto di cui abbiamo bisogno. Invito tutti ad esserci perché dal primo punto avremo bisogno della voce dei nostri tifosi”.

Ma dove può arrivare la Fiamma Torrese quest'anno? Vujko non si è sbilanciata eccessivamente: “È prematuro fissare degli obiettivi dopo la prima di campionato. Siamo una squadra nuova e in questo momento dobbiamo ancora rodarci perché il margine di crescita c’è, anche se il percorso è lungo”.

Infine, non è mancata una disamina sugli obiettivi personali: “Sono molto severa con me stessa e perfezionista, quindi punto sempre a dare il massimo. Al di là degli obiettivi stagionali, che come detto prima è ancora prematuro parlarne, uno dei miei obiettivi sicuramente è cercare di mettere la mia esperienza al servizio delle mie compagne e far sì che possano sempre contare su di me. Quando c’è alchimia e fiducia in una squadra, i risultati non tardano ad arrivare”.