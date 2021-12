Tutto facile per la Sacs Team Volley Napoli, Ischia ko in tre set

Nessuna sorpresa per la Sacs team Volley Napoli nel testa coda che la vedeva opposta al fanalino di coda Pallavolo Ischia, la capolista si impone 3-0.

Concentrati e determinati dal primo all’ultimo punto i ragazzi di coach Calabrese, non hanno concesso nulla o quasi agli Ischitani; punteggi netti nei tre parziali (25-17 25-19 25-11) nonostante le assenze di Canzanella e Vincenzo Calabrese rimasti in panchina per tutto l’incontro, e lo spazio concesso durante la gara a Ferretti, Pirozzi e Matano, il divario è stato sempre incolmabile, con Leone in regia ad orchestrare la distribuzione, ora per l’opposto Nocera, ora per i centrali Saccone e Pecoraro, senza trascurare i posti 4 Botti e Giordano.

Nel dopogara Mister Calabrese si è dichiarato soddisfatto della prestazione e si è proiettato già alla sfida di sabato prossimo che vedrà la Sacs team Volley Napoli affrontare in trasferta l’immediata inseguitrice, il Rione Terra Pozzuoli; “Sarà una gara stimolante da viver senza pressione - ha dichiarato il tecnico – ma con una squadra che giornata dopo giornata sta prendendo coscienza del proprio valore”