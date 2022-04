Trasferta insidiosa per la Teamvolley Napoli: c'è Paglieta

La Team Volley Napoli sarà impegnata nel recupero della tredicesima giornata del campionato di volley maschile di serie B girone I sabato 9 Aprile alle 18.30. La formazione napoletana sarà impegnata in trasferta contro la Virtus Paglieta, squadra della provincia di Chieti.

Quando mancano tre turni al termine della regular season, Napoli guida la classifica con tre punti di vantaggio sulla seconda in classifica ed è ad un solo punto dal raggiungimento della matematica qualificazione ai playoff; dall’altro lato della rete ci sarà la squadra abruzzese, che invischiata nella lotta retrocessione, è a caccia disperata di punti.

Il DS Comite ha presentato così la sfoda: “La squadra pur priva del bomber Canzanella, cui vanno gli auguri di tutti per la ripresa dalle problematiche fisiche incontrate, ha dimostrato di saper tenere il campo, sabatodovremo essere attenti e concentrati per l’intero arco della partita, in modo da non concedere spazio ai nostri avversari; il divario, lo dice la classifica c’è, ma bisognerà essere bravi a non avere cali di attenzione o a farci prendere dall’ansia del raggiungere un obiettivo importante”.