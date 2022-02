Torna la serie B, Team Volley Napoli affronta Anguillara

La Team Volley Napoli e? lieta di comunicare, che, finalmente, domenica 13 Febbraio 2022 ,nel rispetto dei protocolli Covid, ritornerà in campo per la prima volta in questo 2022 nel match del girone di ritorno della serie B Maschile girone I di Volley, che la vedra? opposta alla volley Anguillara ASD.

La squadra partenopea, dopo aver dovuto chiedere il rinvio dell’ultima giornata del girone di andata a causa dei contagi Covid, si e? fermata insieme a tutte le altre squadre a seguito della decisione della Federazione di interrompere i campionati a causa della pandemia.

“La voglia di tornare in campo e? tanta, sara? necessario riprendere il ritmo, ce la metteremo tutta per fare bene” ha dichiarato il DG Francesco Matano, che ha poi proseguito:” aspettiamo il pubblico al Palasiani in una domenica che, finalmente, non vede la contemporaneita? con la partita di calcio”.

Il fischio di inizio della gara e? fissato per domenica 13 Febbraio al Pala Siani alle ore 18.

È possibile assistere alle gare previa registrazione on line, fino a concorrenza del numero massimo di partecipanti con un click sul seguente link:

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-sacs-napoli-volley-anguillara-264158363777

come da protocollo l’uso della mascherina FF-P2 e? obbligatorio ed e? necessario esibire il green pass (esclusi gli under 12), in alternativa, sara? possibile seguire la diretta live sulla pagina facebook della SACS Team Volley Napoli.