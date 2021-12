Testacoda Team Volley Napoli - Ischia. Piscopo: "Vietati cali di concentrazione"

La Team Volley Napoli è lieta di comunicare, che nel rispetto dei protocolli Covid, la Sesta giornata del campionato Nazionale di serie B Maschile girone I si svolgerà regolarmente. La squadra partenopea ospiterà la As Ischia pallavolo Napoli. Le due formazioni si affronteranno nel più classico dei testacoda, con la Sacs Napoli che guida, imbattuta, la classifica e la compagine isolana che la chiude non avendo ancora conquistato il primo punto della stagione.

Paolo Piscopo, assistente coach di mister Calabrese mette in guardia tutti: “Vietati cali di concentrazione, dopo la battaglia in terra laziale che ci ha visto uscire vincitori dal palazzetto di Monterotondo, si corre il rischio di rilassarsi troppo, è necessario rimanere concentrati e mantenere l’atteggiamento mentale che ci sta accompagnando fin dalla prima giornata”.

Il fischio di inizio della gara è fissato per domenica 12 Dicembre al Pala Siani in via straordinaria alle ore 16.30 per permettere alla squadra isolana il rientro in serata.